Martinez miał sporo pracy, ale spisywał się bez zarzutu. W 29. minucie świetnie obronił techniczne uderzenie Jacka Grealisha. W 39. minucie został jednak pokonany po raz drugi. Guendogan w końcu dopiął swego - odebrał podanie wzdłuż bramki od Haalanda i umieścił piłkę w siatce. Goście swoją słabą postawę w pierwszej połowie spuentowali tuż przed przerwą, gdy Jacoba Ramseya sprokurował rzut karny. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Mahrez i do przerwy "The Citizens" prowadzili 3:0.

W drugiej części spotkania w dalszym ciągu to podopieczni Pepa Guardioli dominowali, ale piłkarze Unaia Emery'ego byli w stanie się odgryźć w 61. minucie. Douglas Luiz wykorzystał stratę futbolówki przez Bernardo Silvę na środku boiska i podał do Olliego Watkinsa, który pokonał Edersona. Do końca meczu pozostawało pół godziny gry, jednak to "Obywatele" byli bliżej kolejnego gola za sprawą uderzeń Mahreza i Juliana Alvareza. Z kolei dla przyjezdnych z Birmingham w poprzeczkę uderzył Jhon Duran.