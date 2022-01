Matty Cash bohaterem głośnego transferu? To byłby hit!

Atletico Madryt ma dziurę do załatania po odejściu Kierana Trippiera. Anglik w zimowy okienku wrócił na Wyspy. Dołączył do mającego mocarstwowe ambicje Newcastle United. Hiszpanie na tej transakcji zarobili 15 mln euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Węgry: Czy Matthew Cash zawiódł selekcjonera? WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Atletico Madryt szuka nowego obrońcy. Na celowniku reprezentant Polski

Kto w ekipie Diego Simeone zastąpi 31-latka? Włodarze mistrzów Hiszpanii już rozglądają się za odpowiednim kandydatem. Być może ich wybór padnie na reprezentanta Polski.



Według "The Sun" "Rojiblancos" wzięli na celownik Matty'ego Casha. 24-latek jest ważny ogniwem w drużynie Aston Villi. Jego dobrą postawę zauważono w wielu europejskich klubach.





Reklama

Aston Villa może zarobić na Cashu nawet 40 mln euro