Mecz Liverpool - Leeds zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ obie drużyny jak tlenu potrzebują dziś trzech punktów. Liverpool dzięki wygranej zbliży się do lidera Premier League i zwiększy swoje szanse na wygranie rozgrywek. Leeds z kolei ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową co sprawia, że porażka tę różnice może jeszcze zmniejszyć. Liverpool - Leeds: Gdzie oglądać?

Liverpool - Leeds: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Premier League

Do meczu Liverpool - Leeds gospodarze podejdą po serii ośmiu zwycięstw z rzędu, z czego pięciu w Premier League. Dzięki temu w tabeli angielskiej ekstraklasy Liverpool zajmuje drugie miejsce, zdobywając do tej pory 57 punktów. To już tylko sześć punktów mniej od lidera Premier League, Manchesteru City. "Obywatele" mają jednak jeden mecz rozegrany więcej i dzisiejsza wygrana "The Reds" w meczu Liverpool - Leeds zniweluje tę stratę.

Liverpool ostatnie wyniki w Premier League

Liverpool - Norwich 3-1

Burnley - Liverpool 0-1

Liverpool - Leicester 2-0

Drużyna Mateusza Klicha do meczu Liverpool - Leeds przystępuje z piętnastego miejsca w tabeli Premier League. Leeds zdobyło do tej pory 23 punkty i nad Mateuszem Klichem wciąż wisi widmo spadku. Dlatego w meczu Liverpool - Leeds goście zrobią wszystko, by drużynie Jurgena Kloppa wyrwać chociaż jeden punkt. Będzie to o tyle trudne, że Leeds nie wygrało meczu Premier League od pięciu kolejek. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Mateusz Klich strzelił bardzo ładnego gola Liverpoolowi.

Leeds ostatnie wyniki w Premier League

Leeds - Manchester United 2-4

Everton - Leeds 3-0

Aston Villa - Leeds 3-3

Liverpool - Leeds. Kiedy i o której mecz Premier League?

Mecz Liverpool - Leeds rozpocznie się w środę o godzinie 20.45 na Anfield w Liverpoolu.

Liverpool - Leeds. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Liverpool - Leeds będzie można obejrzeć w tv - transmisja w canal+sport.

Mecz Liverpool - Leeds. Transmisja online live stream

Liverpool - Leeds online live stream na platformie canal+sport.

Mecz Liverpool - Leeds "na żywo" na sport.interia.pl.

