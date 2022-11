Mateusz Klich zmieni klub? Zainteresowanie z trzech ważnych kierunków

Mateusz Klich nie może liczyć na wiele minut w bieżącym sezonie Premier League. Jak dotąd w jedenastu wejściach z ławki rezerwowych otrzymał ich 188. Trener Leeds United Jesse Marsch stawia na Tylera Adamsa i Marca Rocę w systemie 4-2-3-1. Raczej nie ma szans, by polski pomocnik zdołał wywalczyć jeszcze miejsce w podstawowym składzie.

Klich zmieni klub? Zainteresowanie z Niemiec, Włoch i Francji

Sam Klich doskonale to rozumie i chce zmienić klub. Amerykański szkoleniowiec chciałby jego pozostania przynajmniej do lata przyszłego roku, bo chce mieć jak najszerszą kadrę, ale nie powinien być w stanie zmienić decyzji piłkarza.

32-latek chce odejść z Elland Road już podczas zimowego okienka transferowego. Jego kontrakt wygasa dopiero w 2024 roku, ale nie ma on na co czekać. Portal teamtalk.com uważa, że piłkarzem interesują się zespoły z Włoch, Francji i Niemiec. Nie sprecyzowano, czy na pewno są to drużyny z najwyższych klas rozgrywkowych z tych państw.