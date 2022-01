Premier League. Everton - Brighton 2-3

Zespół Brightonu objął prowadzenie już w trzeciej minucie. Z prawej strony dośrodkował Joel Veltman, Neal Maupay zgrał piłkę głową, a Alexis Mac Alister uderzeniem z kilku metrów pokonał bramkarza rywala.



W 21. minucie goście wygrywali już dwoma bramkami. Po centrze z rzutu rożnego Enock Mwepu przedłużył piłkę głową, a również głową do siatki skierował ją Daniel Burn.



"The Toffees" mieli szybko okazję zdobyć kontaktową bramkę, jednak cztery minuty później Dominic Calvert-Lewin nie wykorzystał rzutu karnego. Napastnik, który wracał do składu po przerwie, posłał piłkę ponad poprzeczką.

Everton strzelił gola w 53. minucie. Anthony Gordon zszedł z prawej strony do środka, oddał strzał, a kierunek lotu piłki zmienił Adam Lallana i Robert Sanchez był bez szans.



"Mewy" wróciły na dwubramkowe prowadzenie w 71. minucie. Goście przejęli piłkę, wyprowadzili szybki atak, Leandro Trossard zagrał w pole karne, Mewpu wycofał ją krzyżakiem, a Mac Alister uderzył precyzyjnie zza pola karnego.



Pięć minut później "The Toffees" znowu przegrywali tylko jedną bramką. Z prawej strony dośrodkował Jonjoe Kenny, a Gordon uderzeniem z pierwszej piłki posłał piłkę do siatki.



Moder pojawił się na murawie w 81. minucie, zmieniając Trossarda.



Premier League. Leeds United - Burnley FC 3-1

Z kolei w meczu na Elland Road gospodarze wyszli na prowadzenie w 39. minucie. Fatalny błąd popełnił James Tarkowski, który przejąwszy piłkę po dalekim wykopie, nabił nią Jacka Harrisona, ale tak nieszczęśliwie, że ten ją przejął, ruszył w pole karne, gdzie najpierw uderzył lewą nogą, co zdołał jeszcze sparować Wayne Hennessey, ale przy dobitce prawą był już bez szans.



Burnley wyrównało w 54. minucie. Skutecznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Maxwel Cornet, który pojawił się na murawie w przerwie.

"Pawie" znowu na prowadzenie wyszły w 77. minucie. Klich rozegrał krótko rzut rożny z Raphinhą, następnie Polak podał do Stuarta Dallasa, który uderzeniem przy słupku pokonał bramkarza.



Piłkarze Leeds zwycięstwo przypieczętowali w drugiej minucie doliczonego czasu. Klich podał do Joego Gelhardta, który dośrodkował w pole karne, gdzie "główkował" Daniel James, a piłka po rękach Hennesseya wpadła do siatki.

Premier League. Brentford - Aston Villa 2-1

Mecz pomiędzy Brentfordem a Aston Villą rozpoczął się lepiej dla przyjezdnych. W 16. minucie Emiliano Buendia zagrał prostopadłą piłkę, przejął ją Danny Ings i uderzeniem z pola karnego pokonał bramkarza.



Gospodarze wyrównali trzy minuty przed przerwą. Yoane Wissa otrzymał piłkę od Madsa Rasmussena i przymierzył zza pola karnego nie do obrony.

Trzy punkty dla Brentfordu zapewnił Rasmussen na siedem minut przed końcem.



