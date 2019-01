17-letni Mateusz Bogusz jest bliski przejścia z drugoligowego Ruchu Chorzów do Leeds United. W poniedziałek przejdzie testy w angielskim klubie.

Jak podał Ruch, młody pomocnik w piątek po południu opuścił zgrupowanie "Niebieskich" w Rybniku-Kamieniu i w niedzielę poleci do Anglii.



"Oferta wykupu Bogusza złożona przez Anglików została przez Ruch zaakceptowana. Trwają prace nad umową transferową" - zakomunikował chorzowski klub.

17-latek w rundzie jesiennej wystąpił w 19 meczach Ruchu w drugiej lidze i zdobył pięć bramek.

W klubie lidera Championship, walczącego o awans do angielskiej ekstraklasy, Bogusz może dołączyć do Mateusza Klicha i Kamila Miazka.

Trzy lata temu z Ruchu Chorzów do angielskiego Liverpoolu przeszedł 17-letni wówczas bramkarz Kamil Grabara. Kilka tygodni temu 20-latek został wypożyczony z "The Reds" do duńskiego Aarhus GF.



