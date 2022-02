20-latek został aresztowany w niedzielę. Pierwsze jego przedłużenie nastąpiło w poniedziałek, a we worek drugie. Policja potrzebuje bowiem więcej czasu na przesłuchanie Greenwooda, który tym samym pozostanie w zamknięciu co najmniej do środy.

Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte po umieszczeniu na portalu społecznościowym "zdjęć i nagrań wideo przez kobietę, zgłaszającą przypadki przemocy fizycznej".



Mason Greenwood został oskarżony przez byłą dziewycznę

Opublikowała je Harriet Robson, była dziewczyna Greenwooda. Po kilku godzinach profil został jednak "wyczyszczony" do zera. Zniknęły nie tylko materiały obciążające piłkarza, ale i wcześniejsze zdjęcia Robson.



