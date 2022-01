Policja poinformowała, że dotyczy to "zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych opublikowanych przez kobietę zgłaszającą przypadki przemocy fizycznej". Zamieściła je była partnerka zawodnika, ale potem jej profil został "wyczyszczony".

"Możemy potwierdzić, że mężczyzna w wieku 20 lat został aresztowany pod zarzutem gwałtu i napaści" - dodano.



Na razie zawodnik "Czerwonych Diabłów" przebywa w areszcie, gdzie ma być przesłuchiwany, a dochodzenie jest w toku.





Premier League. Manchester United zabrał głos, Mason Greenwood nie

Manchester United zapowiedział, że Greenwood nie wróci do treningów i meczów do odwołania. Klub stwierdził, że "nie toleruje o jakiejkolwiek przemocy" i został poinformowany o zarzutach w mediach społecznościowych, ale nie będzie ich komentował, dopóki "fakty nie zostaną ustalone".



Greenwood na razie nie odniósł się do tych zarzutów.



