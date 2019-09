Napastnik Juventusu - Mario Mandżukić nie przyjął lukratywnej oferty z Kataru, bo liczy na przenosiny do Manchesteru United w zimowym okienku transferowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Brescia - Juventus 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Mandżukić ma ogromną konkurencję w Juventusie, ale mimo 33 lat jest przekonany, że wciąż może grać na najwyższym europejskim poziomie. Chorwat nie myśli jeszcze o odcinaniu kuponów i przenosinach do jednej z orientalnych lig, w których mógłby zarabiać krocie kosztem rezygnacji ze sportowych ambicji.

Reklama

Chorwacki napastnik chciał zamienić Juventus na Manchester United już latem, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie i pozostał w Turynie. Zabrakło go jednak na liście zawodników zgłoszonych przez Juventus do rozgrywek Ligi Mistrzów, a trener Maurizio Sarri nie wystawił go do gry w ani jednym meczu obecnego sezonu w Serie A.

Pozyskaniem chorwackiej gwiazdy zainteresowane były kluby z Kataru, ale Mandżukić odrzucił ofertę, dzięki której mógłby zarabiać rocznie prawie osiem milionów euro. Jak przekonuje dailymail.co.uk, piłkarz wciąż liczy, że uda mu się odejść do Manchesteru United.

Menedżer "Czerwonych Diabłów" Ole Gunnar Solskajer potrzebuje doświadczonego napastnika, który wypełniłby miejsce po Romelu Lukaku.

Szefom Man Utd zimą powinno być łatwiej przekonać władze Juventusu, które latem nie chciały zgodzić się na wypożyczenie piłkarza i oczekiwały ok. 12,5 mln euro za transfer Chorwata.

MZ