Niedzielna porażka 0-5 z Liverpoolem to kolejny kamyczek - a raczej głaz - do ogródka Ole Gunnara Solskjaera, którego przyszłość wisi na włosku.



Jak poinformował Di Marzio Manchester United zastanawia się czy i kiedy mógłby zwolnić norweskiego szkoleniowca, a najlepszym terminem wydaje się najbliższa przerwa reprezentacyjna.





Antonio Conte nowym trenerem Manchesteru United?

Działacze "Czerwonych Diabłów" nie próżnują i już skontaktowali się z kandydatem do zastąpienia Solskjaera. To Antonio Conte, były trener między innymi Interu Mediolan i Chelsea, który obecnie przebywa na bezrobociu.



Włoch miał wyrazić gotowość do przejęcia zespołu w trakcie trwania sezonu. Jest bowiem przekonany, że zdoła natychmiastowo wprowadzić drużynę na właściwe tory.



