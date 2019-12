Atletico Madryt jest zdesperowane, aby zatrzymać Saula Nigueza i może zażądać astronomicznej kwoty od Manchesteru United, który bardzo chce pozyskać piłkarza.

"Czerwone Diabły" mają problem ze środkiem pomocy. Paul Pogba nie gra z powodu kontuzji, a poza tym wciąż mówi się o tym, że chce odejść do Realu Madryt. Man Utd stoi więc przed koniecznością znalezienie następcy francuskiego mistrza świata.



Na liście życzeń menedżera Man Utd Ole Gunnara Solskjaera bardzo wysokie miejsce zajmuje Saul Niguez. Jeden z najlepszych wychowanków akademii Atletico rozegrał już prawie 250 meczów dla ekipy z Madrytu.



25-letni pomocnik zwrócił na siebie uwagę wielkich klubów, ale Atletico nie ma zamiaru go puścić przynajmniej do końca sezonu. "Mundo Deportivo" twierdzi, że szefów klubu z Madrytu mogłaby przekonać jedynie astronomiczna kwota.



Jak podaje dailymail.co.uk, chodzi o 150 mln euro!

Pieniądze ogromne, ale jeśli na Old Trafford uznali w końcu, że nie ma sensu na siłę trzymać Pogby i pozwolą mu na odejście do Realu, to może być to kwota do przyjęcia za piłkarza, który przez lata miałby stanowić o sile zespołu.

