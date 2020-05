Napastnik Interu Mediolan Lautaro Martinez jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Zainteresowane Argentyńczykiem są potężne kluby z Barceloną, Paris Saint-Germain i Liverpoolem na czele. Okazuje się, że do batalii włączył się kolejny - Manchester United.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Grosicki pochwalił się swoim treningiem. Wideo INTERIA.TV

Informacje o tym, że Martinez jest na celowniku MU publikują media hiszpańskie i angielskie. Według tych pierwszych, "Czerwone Diabły" są w stanie zaoferować 22-letniemu napastnikowi ogromny kontrakt, żeby przekonać go do gry na Old Trafford.

Reklama

Trener MU Ole Gunnar Solskjaer koniecznie chce pozyskać snajpera w letnim okienku transferowym, a Argentyńczyk idealnie do tego planu pasuje. Gazeta "Sport" twierdzi, że w podobnie postępuje PSG w tej sprawie. Problem dla obu tych klubów polega na tym, że nie przyciągają Martineza pod względem sportowym. Dlatego lepszą pozycję wyjściową mają Barcelona i Liverpool.

Manchester United musi pozyskać napastnika, bo nie udało się uzupełnić luki po stracie Romelu Lukaku w ubiegłym roku.

"Myślę, że Mason (Greenwood), Anthony (Martial) i Marcus (Rashford) byli fantastyczni w tym sezonie. Strzelili prawie 50 goli - powiedział Solskjaer. "Ale zawsze staramy się poprawić skład" - dodał.

"Dzisiejszy świat różni się od tego, jaki był dwa miesiące temu. Musimy się dostosować. Myślę, że rynek transferowy tego lata będzie zupełnie inny niż wszyscy sądzili" - zaznaczył trener MU.



"Czerwone Diabły" zajmują piąte miejsce w tabeli Premier League. Obecny sezon jest zawieszony z powodu pandemii koronawirusa.

RK





Zdjęcie Lautaro Martinez / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL