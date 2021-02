Manchester United podejmuje West Ham United w meczu 1/8 finału Pucharu Anglii. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Manchester United – FC Liverpool 3-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Puchar Anglii: wyniki, drabinka, terminarz, strzelcy



Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Mistrzostwo Anglii powoli oddala się od Manchesteru United, a Liga Mistrzów uciekła mu już dawno, dlatego można było spodziewać się, że drużyna Ole Gunnara Solskjaera rozgrywki Pucharu Anglii potraktuje priorytetowo. Zwłaszcza, że w poprzedniej rundzie natrudziła się, żeby wyeliminować Liverpool FC (3-2).

I faktycznie od początku "Czerwone Diabły" dyktowały boiskowe warunki - i to pomimo braku Bruno Fernandesa, który dziś rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Zastąpił go Donny van de Beek, który na Old Trafford wciąż nie może "odpalić".



Manchester dwukrotnie był bardzo bliski objęcia prowadzenie i tylko doskonałe interwencje Łukasza Fabiańskiego utrzymywały West Ham w grze. Pierwsza obrona miała miejsce jeszcze w pierwszej połowie, gdy "Fabian" popisał się kapitalnym refleksem po strzale głową Victora Lindeloefa.



Po zmianie stron w idealnej sytuacji znalazł się Marcus Rashford i wydawało się, że nie ma siły, która powstrzyma go przed skierowaniem piłki do bramki. Tymczasem Fabiański umiejętnie skrócił kąt i obronił "bombę" posłaną przez napastnika United.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka.



Napór Manchesteru przyniósł skutek dopiero w 98. minucie. Po sporym zamieszaniu w polu karnym Rashford podał piłkę do Scotta McTominay'a, a ten huknął nie do obrony. Fabiański nie miał nic do powiedzenia przy tak mocnym strzale.

Manchester United - West Ham United 1-0 - trwa II połowa dogrywki



Bramka: 1-0 McTominay (98.).





Anglia - Puchar Anglii

2021-02-09 20:30 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Paul Tierney 1 0 Manchester United West Ham United FC Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Telles Fred Greenwood Rashford Matić van de Beek Martial Fabiański Coufal Dawson Ogbonna Cresswell Noble Bowen Fornals Rice Souček Yarmolenko SKŁADY Manchester United West Ham United FC Dean Henderson Łukasz Fabiański 90′ 90′ Aaron Wan-Bissaka Vladimír Coufal Victor Lindeloef Craig Dawson Harry Maguire 16′ 16′ Angelo Obinze Ogbonna 90′ 90′ Alex Nicolao Telles Aaron Cresswell Frederico Rodrigues Santos Mark Noble 86′ 86′ Mason Greenwood 46′ 46′ Jarrod Bowen Marcus Rashford 88′ 88′ Pablo Fornals Malla 73′ 73′ Nemanja Matić Declan Rice 73′ 73′ Donny van de Beek Tomáš Souček Anthony Martial 54′ 54′ Andrij Jarmołenko REZERWOWI Lee Grant Nathan Trott 90′ 90′ Luke Shaw Fabián Cornelio Balbuena González Axel Tuanzebe 16′ 16′ 46′ 46′ Issa Diop 90′ 90′ Brandon Williams 46′ 46′ Ryan Fredericks 73′ 73′ Bruno Miguel Borges Fernandes Frederik Alves Ibsen Daniel James 46′ 46′ Benjamin Johnson 73′ 73′ 97′ 97′ Scott McTominay 112′ 112′ Manuel Lanzini 86′ 86′ Edinson Cavani 88′ 88′ Mohamed Saïd Benrahma Amad Diallo Traoré 54′ 54′ 112′ 112′ Ademipo Ibrahim Odubeko