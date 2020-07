W meczu 37. kolejki Premier League Manchester United zremisował 1-1 z West Hamem i jest o krok od awansu do Ligi Mistrzów. "Młoty" natomiast są już pewne utrzymania w Premier League. Duża w tym zasługa Łukasza Fabiańskiego, który zaliczył kilka udanych interwencji.

"Czerwone Diabły" od początku ruszyły do ataku, szybko sprawdzając czujność Łukasza Fabiańskiego.



Najpierw Anthony Martial oddał strzał z ostrego kąta, a po chwili Mason Greenwood uderzał sprzed pola karnego. W obu przypadkach Polak interweniował jednak bez zarzutu.



Z czasem gra się wyrównała, Fabiański mógł spokojnie złapać oddech, a do głosu starał się dojść West Ham. Ataki "Młotów" nie stwarzały jednak wielkiego zagrożenia.



Jeden z nich, tuż przed przerwą, przyniósł im jednak rzut wolny, który ciekawie rozegrali podopieczni Davida Moyesa. Declan Rice huknął z dystansu, a piłkę odbił ręką we własnym polu karnym Paul Pogba.

Początkowo wydawało się, że futbolówka trafiła Francuza w głowie, lecz VAR pomógł ustalić prawdziwą wersję zdarzeń. Decyzja mogła być tylko jedna - rzut karny. "Jedenastkę" pewnie egzekwował Michail Antonio - kopnął po ziemi w prawy róg, podczas gdy David de Gea wyciągnął się w stronę drugiego słupka.