Manchester United szykuje wielki transfer. To świetne wieści dla... Milika

Duszan Vlahović poza Juventusem? Arkadiusz Milik mógłby się ucieszyć!

O co dokładnie chodzi? Gdyby przenosiny Vlahovicia do Manchesteru doszły do skutku, to byłaby to z pewnością dobra wiadomość dla Arkadiusza Milika, dla którego 22-latek jest jednym z głównych konkurentów w ataku "Starej Damy". Co prawda nasz reprezentant ostatnio rozgrywa pełne 90 minut w biało-czarnych barwach, ale wynika to z urazu Serba. Zwykle sytuacja wygląda tak, że Milik zaczyna mecz na ławce, a potem melduje się u boku byłego gracza Fiorentiny, zastępując na murawie Moise'a Keana.