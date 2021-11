Twarz Ole Gunnara Solskjaera zdążyła zostać już usunięta z dekoracji widocznej na zewnątrz Old Trafford - tym samym w ten symboliczny sposób ostatecznie kończy się związek OGS z United jako trenera zespołu. Jego obowiązki przejął dotychczasowy asystent Norwega, Michael Carrick, który zdążył już zadebiutować w nowej roli - poprowadził "Czerwone Diabły" do zwycięstwa 2-0 z Villarrealem w Lidze Mistrzów.

Jak dobrze by jednak nie szło Carrickowi, zarząd klubu jest zgodny co do tego, że w tym momencie nie może on być nikim więcej, niż jedynie tymczasowym szkoleniowcem. Trwa więc szeroko zakrojona akcja rozmów z potencjalnymi kandydatami do objęcia zespołu na stałe - liczne brytyjskie media prześcigają się w wymienianiu kolejnych nazwisk.



Premier League. Zidane nie dla United, co z Pochettino?

Ostatnio na Wyspach skupiono się przede wszystkim na kandydaturach Mauricio Pochettino czy Zinedine'a Zidane'a. O ile ten drugi miał już zdecydowanie odmówić pracy dla United, o tyle Pochettino z chęcią porzuciłby PSG i wrócił do pracy w Anglii, przede wszystko z powodu swoich niezbyt dobrych relacji z dyrektorem sportowym "Les Parisiens".



Przejęcie Argentyńczyka może być jednak dosyć skomplikowaną operacją, zwłaszcza w środku sezonu. W związku z tym MU ma szukać także opcji zapasowych - na "krótkiej liście", według mediów ze Zjednoczonego Królestwa, m.in. "Daily Mail" znajduje się pięć nazwisk.



Manchester United zostanie objęty przez Ernesto Valverde?

Najczęściej wśród doniesień przewija się postać Ernesto Valverde, który pozostaje bezrobotny już blisko dwa lata. Ostatnim miejscem pracy Hiszpana była FC Barcelona, z której zwolniono go w styczniu 2020 roku - zastąpił go wówczas Quique Setien, który jednak nie przetrwał w "Blaugranie" nawet pełnego roku. Wcześniej przez kilka lat Valverde prowadził Athletic Bilbao.



Inne tropy prowadzą z kolei do pozostałych silnych europejskich lig - United mają bowiem rozważać opcje dotyczące Luciena Favre'a (byłego szkoleniowca Borussii Dortmund), Rudiego Garcii (ex-Olympique Lyon) i Paulo Fonseci (ex-AS Roma). Wszyscy wymienieni rozstali się ze swoimi ostatnimi pracodawcami na przestrzeni ostatniego sezonu.



Ralf Rangnick może się okazać "najprostszym rozwiązaniem"

Bardzo specyficzny w całym kontekście jest przypadek Ralfa Rangnicka. Niemiec w przeszłości związany był jako trener m.in. z RB Lipsk, jednak od pewnego czasu zajmuje się zgoła innymi obowiązkami - w Lokomotiwie Moskwa pełni on funkcję menedżera ds. sportu i rozwoju klubu. Być może właśnie ten fakt sprawi, że będzie on najprostszą do zrealizowania opcją dla "Czerwonych Diabłów" - koniec końców ekipa ze stolicy Rosji być może nie chciałaby pozbywać się w środku sezonu trenera, ale w przypadku osoby będącej na administracyjnym stanowisku mogłaby być bardziej otwarta na negocjacje.



Manchester United swój kolejny mecz w Premier League rozegra 28 listopada na wyjeździe. Michael Carrick i jego podopieczni stawią czoła londyńskiej Chelsea, która mocno walczy o zdobycie w tym roku mistrzostwa Anglii.

