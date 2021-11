Jules Kounde to piłkarz, którego w swoich szeregach z przyjemnością zobaczyłoby wiele topowych europejskich klubów. Reprezentant Francji ostatniego lata był całkiem blisko transferu do Chelsea - do tego stopnia, że Sevilla postanowiła nie zabierać go na mecz ligowy z Elche w związku z potężnym zamieszaniem wokół jego osoby.

Koniec końców cała operacja upadła - "The Blues" nie chcieli bowiem wydawać więcej, niż ok. 50 mln euro, podczas gdy hiszpański klub nie miał zamiaru schodzić poniżej poziomu klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie Kounde - wynosi ona całe 80 mln euro. Nad Andaluzyjczykami nie ciążyła do tego wówczas żadna presja, bowiem umowa piłkarza z Sevillą wygaśnie dopiero latem 2024 roku.



Reklama

Premier League. Manchester United chce naprawić swoją obronę przez sprowadzenie Kounde

Możliwe jednak, że zawodnik nie doczeka do tego momentu jako gracz "Los Nervionenses" - jak bowiem informuje dziennik "As", Manchester United jest mocno zdeterminowany, by ściągnąć Kounde już w trakcie najbliższego, zimowego okienka transferowego. Jeśli będzie trzeba, angielska drużyna będzie skłonna nawet wydać wspomniane 80 mln.



Jules Kounde miałby wydatnie pomóc "Czerwonym Diabłom" w kwestii zażegnania ich problemów w defensywie. Ekipa z Old Trafford w tym sezonie Premier League straciła jak dotychczas 17 bramek, co na tle innych zespołów biorących udział w rozgrywkach nie jest jakimś zachwycającym wynikiem. Francuz z kolei jest filarem najlepszej defensywy w lidze hiszpańskiej - Sevilla jak dotychczas straciła zaledwie siedem bramek i pod tym względem nie ma sobie równych w Primera Division.

Zdjęcie Gramy Dalej! - program Sport.Interia.pl zaraz po meczu Andora - Polska /Interia.pl /INTERIA.PL





Jules Kounde chętnie widziany także w FC Barcelona

United mogą jednak mieć w styczniu poważnego konkurenta w walce o podpis Kounde. Hiszpańskie media jakiś czas temu wskazywały, że graczem interesuje się FC Barcelona - mocno przychylny temu transferowi miałby być nowy szkoleniowiec "Blaugrany", Xavi.



Kounde do Sevilli trafił w 2019 roku. Wcześniej reprezentował barwy Girondins Bordeaux.

Zdjęcie Jules Kounde w trakcie derbów Sewilli / Quality Sport Images / Contributor / Getty Images

PaCze