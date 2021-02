Jan Bednarek i jego Southampton mierzy się w 22. kolejce z wiceliderem Premier League Manchesterem United. Śledź spotkanie na żywo z Interią!

Manchester United bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Przez długi czas prowadził w Premier League. Jednak po dwóch meczach bez zwycięstwa spadł na drugie miejsce. Ma 41 pkt, traci trzy do Manchesteru City.



Southampton znajduje się w środku tabeli. Jest na 11. miejscu z dorobkiem 29 "oczek". W składzie "Świętych" znalazł się Jan Bednarek. Dotychczas Polak wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach.



Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gości. Już w drugiej minucie swojego debiutu w Premier League Alexandre Jankewitz ostro potraktował Scotta McTominaya. Szwajcar przejechał korkami po udzie rywala, za co obejrzał czerwoną kartkę.



Manchester United szybko wykorzystał grę w przewadze. W 18. minucie do siatki trafił Aaron Wan-Bissaka, skutecznie zamykając dośrodkowanie Luke'a Shawa.



Siedem minut później "Czerwone Diabły" podwyższyły prowadzenie. Po akcji lewą stroną, na środek pola karnego zagrał Mason Greenwood, a dobrym wykończeniem popisał się Marcus Rashford.



Chwilę później nieoczekiwanie zagrożenie stworzyli "Święci". Z rzutu wolnego uderzał James Ward-Prowse, ale dobrze interweniował David de Gea. W odpowiedzi z dystansu strzelał Shaw, ale czujny był też Alex McCarthy.



W kolejnej akcji United strzelili kolejnego gola. Właściwie zrobił to za nich Bednarek, który niefortunnie interweniował po dośrodkowaniu Rashforda i trafił do własnej bramki.



Po chwili podopieczni Ole Gunnara Solskjaera prowadzili już 4-0. W polu karnym dużo miejsca miał Edinson Cavani i głową umieścił piłkę w siatce.



Jeszcze przed przerwą ekipa z Manchesteru mogła podwyższyć prowadzenie. W 42. minucie Kayne Ramsay faulował Cavaniego. Sędzia najpierw wskazał na 11. metr, ale po weryfikacji VAR zmienił decyzję i "Czerwone Diabły" wykonywały rzut wolny. Bruno Fernandes trafił jednak w mur.



Na początku drugiej połowy gospodarze za bardzo się rozluźnili. Che Adams wykorzystał gapiostwo obrońców i trafił do siatki. "Czerwone Diabły" uratował jednak VAR. Sędziowie dopatrzyli się spalonego i gol nie został uznany.



Manchester United - Southampton 4-0 - trwa II połowa

Bramki: 1-0 Wan-Bissaka (18.), 2-0 Rashford (25.), 3-0 Bednarek (34. sam.), 4-0 Cavani (40.)



22. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-02 21:15 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Mike Dean 4 0 Manchester United Southampton FC de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Rashford Greenwood Fred Fernandes Cavani McCarthy Ramsey Bednarek Stephens Bertrand Djenepo Ward-Prowse Armstrong Jankewitz Adams Ings SKŁADY Manchester United Southampton FC David de Gea Alex McCarthy 18′ 18′ Aaron Wan-Bissaka 42′ 42′ Kayne Ramsey Victor Lindeloef 34′ (samob.) 34′ (samob.) Jan Bednarek 52′ 52′ Harry Maguire 45′ 45′ Jack Stephens 46′ 46′ Luke Shaw Ryan Bertrand Scott McTominay Moussa Djenepo 25′ 25′ 60′ 60′ Marcus Rashford James Ward-Prowse Mason Greenwood Stuart Armstrong Frederico Rodrigues Santos 2′ 2′ Alexandre Jankewitz Bruno Miguel Borges Fernandes Che Adams 39′ 39′ 46′ 46′ Edinson Cavani Daniel Ings REZERWOWI Dean Henderson Fraser Forster Eric Bertrand Bailly Harry Lewis Alex Nicolao Telles Allan Tchaptchet Brandon Williams Kgagelo Chauke 60′ 60′ Daniel James Will Ferry Nemanja Matić Ryan Finnigan Paul Pogba Nathan Redmond 46′ 46′ 53′ 53′ Donny van de Beek Caleb Watts 46′ 46′ Anthony Martial Dan Nlundulu

STATYSTYKI Manchester United Southampton FC 4 0 Posiadanie piłki 77,2% 22,8% Strzały 13 2 Strzały na bramkę 11 1 Rzuty rożne 4 3 Faule 9 5 Spalone 2 2

