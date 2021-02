W 22. kolejce Premier League Manchester United pokonał Southampton 9-0. W barwach "Świętych" zagrał Jan Bednarek, ale zagrał bardzo słabo. Polak trafił do własnej bramki, a w końcówce otrzymał kontrowersyjną czerwoną kartkę i sprokurował rzut karny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Kuriozalny gol, który musiał zostać uznany. Wideo INTERIA.TV

22. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-02 21:15 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Mike Dean Manchester United Southampton FC 9 0 DO PRZERWY 4-0 A. Wan-Bissaka 18' M. Rashford 25' J. Bednarek 34' (samob.) E. Cavani 39' A. Martial 69',90' S. McTominay 71' Bruno Fernandes 87' D. James 90'

Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gości. Już w drugiej minucie swojego debiutu w Premier League Alexandre Jankewitz ostro potraktował Scotta McTominaya. Szwajcar przejechał korkami po udzie rywala, za co obejrzał czerwoną kartkę.



Manchester United szybko wykorzystał grę w przewadze. W 18. minucie do siatki trafił Aaron Wan-Bissaka, skutecznie zamykając dośrodkowanie Luke'a Shawa.



Siedem minut później "Czerwone Diabły" podwyższyły prowadzenie. Po akcji lewą stroną, na środek pola karnego zagrał Mason Greenwood, a dobrym wykończeniem popisał się Marcus Rashford.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Chwilę później nieoczekiwanie zagrożenie stworzyli "Święci". Z rzutu wolnego uderzał James Ward-Prowse, ale dobrze interweniował David de Gea. W odpowiedzi z dystansu strzelał Shaw, ale czujny był też Alex McCarthy.



W kolejnej akcji United strzelili kolejnego gola. Właściwie zrobił to za nich Bednarek, który niefortunnie interweniował po dośrodkowaniu Rashforda i trafił do własnej bramki.



Po chwili podopieczni Ole Gunnara Solskjaera prowadzili już 4-0. W polu karnym dużo miejsca miał Edinson Cavani i głową umieścił piłkę w siatce.



Jeszcze przed przerwą ekipa z Manchesteru mogła podwyższyć prowadzenie. W 42. minucie Kayne Ramsay faulował Cavaniego. Sędzia najpierw wskazał na 11. metr, ale po weryfikacji VAR zmienił decyzję i "Czerwone Diabły" wykonywały rzut wolny. Bruno Fernandes trafił jednak w mur.



Na początku drugiej połowy gospodarze za bardzo się rozluźnili. Che Adams wykorzystał gapiostwo obrońców i trafił do siatki. "Czerwone Diabły" uratował jednak VAR. Sędziowie dopatrzyli się spalonego i gol nie został uznany.



W 69. minucie bramkę zdobył Anthony Martial, który w przerwie wszedł na boisko. W polu karnym Francuz dobrze przyjął piłkę, wygrał pojedynek z Bednarkiem i pokonał McCarthy'ego.



W kolejnej akcji wynik podwyższył McTominay. Szkot nie ucierpiał po starciu z początku spotkania i celnie uderzył sprzed pola karnego.



Southampton było rozbite i rywale z łatwością stwarzali kolejne sytuacje. Przed szansą ponownie stanął Martial. Tym razem zabrakło mu odrobinę precyzji. W sytuacji sam na sam uderzył minimalnie obok.



W 83. minucie ponownie w centrum uwagi znalazł się Bednarek. Sędzia postanowił sam obejrzeć na monitorze starcie Polaka z Martialem w polu karnym. Weryfikacja trwała długo i ostatecznie sędzia nie tylko odgwizdał "jedenastkę", ale też wyrzucił obrońcę Southampton z boiska. Rzut karny pewnie wykorzystał Bruno Fernandes.

W kolejnej akcji Martial zdobył swoją drugą bramkę, a w doliczonym czasie gry wynik na 9-0 ustalił Daniel James.



Manchester wyrównał swój rekord najwyższego zwycięstwa w Premier League na Old Trafford. W 1995 roku także 9-0 "Czerwone Diabły" pokonały Ipswich Town. Z kolei w poprzednim sezonie Leicester zaaplikował dziewięć goli właśnie "Świętym".



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Manchester United - Southampton 9-0 (4-0)

Bramki: 1-0 Wan-Bissaka (18.), 2-0 Rashford (25.), 3-0 Bednarek (34. sam.), 4-0 Cavani (40.), 5-0 Martial (69.), 6-0 McTominay (71.), 7-0 Fernandes (88. karny), 8-0 Martial (90.), 9-0 James (90.).



9 0 Manchester United Southampton FC de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Rashford Greenwood Fred Fernandes Cavani McCarthy Ramsey Bednarek Stephens Bertrand Djenepo Ward-Prowse Armstrong Jankewitz Adams Ings SKŁADY Manchester United Southampton FC David de Gea Alex McCarthy 18′ 18′ Aaron Wan-Bissaka 42′ 42′ Kayne Ramsey Victor Lindeloef 34′ (samob.) 34′ (samob.) 86′ 86′ Jan Bednarek 52′ 52′ Harry Maguire 45′ 45′ Jack Stephens 46′ 46′ Luke Shaw Ryan Bertrand 71′ 71′ Scott McTominay 78′ 78′ Moussa Djenepo 25′ 25′ 60′ 60′ Marcus Rashford James Ward-Prowse Mason Greenwood 89′ 89′ Stuart Armstrong Frederico Rodrigues Santos 2′ 2′ Alexandre Jankewitz 87′ (k.) 87′ (k.) Bruno Miguel Borges Fernandes Che Adams 39′ 39′ 46′ 46′ Edinson Cavani 70′ 70′ Daniel Ings REZERWOWI Dean Henderson Fraser Forster Eric Bertrand Bailly Harry Lewis Alex Nicolao Telles 78′ 78′ Allan Tchaptchet Brandon Williams Kgagelo Chauke 60′ 60′ 90′ 90′ Daniel James Will Ferry Nemanja Matić Ryan Finnigan Paul Pogba 70′ 70′ Nathan Redmond 46′ 46′ 53′ 53′ Donny van de Beek Caleb Watts 46′ 46′ 69′, 90′ 69′, 90′ Anthony Martial Dan Nlundulu

STATYSTYKI Manchester United Southampton FC 9 0 Posiadanie piłki 75,1% 24,9% Strzały 28 3 Strzały na bramkę 23 1 Rzuty rożne 5 3 Faule 11 6 Spalone 3 2

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League