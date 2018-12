Pierwszą osobą, z którą Ole Gunnar Solskjaer, zatrudniony do końca sezonu jako nowy trener piłkarzy Manchesteru United, spotkał się po przybyciu na miejsce była recepcjonistka Kath Phipps, pracująca w klubie od 1967 roku. Norweg wręczył jej tabliczkę norweskiej czekolady.

Zdjęcie Ole Gunnar Solskjaer /Stu Forster /Getty Images

"Pamiętam jak pojawił się u nas po raz pierwszy w 1996 roku i dał mi wtedy z uśmiechem norweską czekoladę. Teraz zrobił to samo i naprawdę bardzo mnie wzruszył. Za każdym razem kiedy przyjeżdżał z Norwegii, aż do końca gry w MU w 2007 roku, przywoził mi identyczną tabliczkę mówiąc, że jest najlepsza na świecie" - powiedziała Phipps na łamach norweskiego dziennika "Verdens Gang".

Reklama

Zaznaczyła, że był to pierwszy w jej długiej karierze wywiad. "To nasze gwiazdy ich udzielają, a my znajdujemy się zawsze w ich cieniu. Dlatego gest Ole Gunnara był tak dla mnie ważny, ponieważ podkreślił, że jesteśmy jedną rodziną" - dodała.

Gazeta przypomniała z przekąsem, że prezent Solskjaera należy do kosztownych, ponieważ w styczniu Norwegia wprowadziła nowe, wysokie cła na czekoladę i teraz najtańsza 200-gramowa tabliczka kosztuje aż sześć euro.

Zbigniew Kuczyński