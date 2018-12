Manchester United poinformował dziś, że tymczasowym trenerem "Czerwonych Diabłów" do końca sezonu będzie Norweg Ole Gunnar Solskjaer. Legendarny napastnik klubu z Old Trafford był do tej pory szkoleniowcem norweskiego Molde FK. W maju ma wrócić do tego klubu.

We wtorek z funkcji szkoleniowca został zwolniony Portugalczyk Jose Mourinho, który prowadził Man Utd od 2016 roku.



Tego samego dnia wieczorem klub zamieścił na stronie internetowej i szybko usunął film ze słynnym golem Solskjaera w finale Ligi Mistrzów 1999 roku, wygranym 2-1 z Bayernem Monachium. Film opatrzony był opisem: "Solskjaer zostanie naszym tymczasowym menedżerem. 20 sezonów po zgarnięciu potrójnej korony z tym golem na Camp Nou".

Dzisiaj już oficjalnie klub z Old Trafford poinformował o zatrudnieniu legendy "Czerwonych Diabłów" w roli szkoleniowca zespołu.



45-letni Norweg został zatrudniony w roli tymczasowego trenera do końca sezonu 2018/19. W tym czasie klub będzie szukał nowego szkoleniowca, chyba że opcja z Solskjaerem okaże się na tyle udana, by kontynuować współpracę.

Jak podał klub, do pracy z pierwszym zespołem w roli asystenta Solskjaera wraca Mike Phelan, przez lata współpracownik sir Aleksa Fergusona. Norweg będzie miał do pomocy także Michaela Carricka i Kierana McKennę, dotychczasowych asystentów Mourinha.

"Manchester United jest w moim sercu i wspaniale jest tutaj wrócić w tej roli. Nie mogę się doczekać współpracy z naprawdę utalentowanym zespołem, jaki mamy, sztabem i wszystkimi w klubie" - powiedział Solskjaer, cytowany na stronie Manchesteru United.

Ed Woodward, dyrektor wykonawczy MU, wierzy w opcję z Solskjaerem. "Ole jest legendą klubu i ma olbrzymie doświadczenie, zarówno na boisku jak i w roli trenera. Jego historia w Manchesterze United oznacza, że żyje i oddycha kulturą klubu. Wszyscy tutaj są zachwyceni, że wrócił razem z Mikem Phelanem. Jesteśmy przekonani, ze zjednoczą piłkarzy, kibiców, kiedy wkraczamy w drugą połowę sezonu" - powiedział Woodward.

Solskjaer był piłkarzem Manchesteru United w latach 1996-2007. W 366 meczach zdobył 126 bramek. Sześć razy wywalczył z klubem mistrzostwo Anglii, dwukrotnie Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty, a także triumfował w Lidze Mistrzów i Pucharze Interkontynentalnym w 1999 roku.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Norweg prowadził rezerwy United, a potem norweskie Molde FK i Cardiff City. Z Molde dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju i raz krajowy puchar.



Po 17 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje szóste miejsce w tabeli ze stratą 19 punktów do prowadzącego Liverpoolu i 11 punktów do czwartego miejsca, dającego prawo gry w Lidze Mistrzów.



