Manchester United przeszedł przez mękę. Bohater zdobył 2 gole w 7 minut

Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak dla nich zgoła inna. Po utracie dwóch goli "Kapelusznicy" nie poddali się. Wręcz przeciwnie - od razu rzucili się do odrabiania strat i szybko odpowiedzieli golem kontaktowym . Na listę strzelców wpisał się Carlton Morris .

Wielkie emocje na stadionie Luton Town. Manchester United miał problemy

Po upływie ok. 60 minut gry Luton Town zaczęło trochę "puchnąć". Gospodarze najwyraźniej musieli trochę odetchnąć i dopuścili swoich rywali do gry na swojej połowie. Manchester United stworzył sobie nawet fenomenalną okazję, ale Sambi Lokonga uratował swój zespół przed stratą gola. Wykonał idealny wślizg przecinający tor lotu piłki zmierzającej do pustej bramki po strzale Bruno Fernandesa.