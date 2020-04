Manchester United rozważa zakup Saula Nigueza z Atletico Madryt, podał tabloid "The Sun". Cena za pomocnika to 80 milionów euro.

Skauci "Czerwonych Diabłów" oglądali 25-latka m.in podczas spotkania na Anfield Road z Liverpoolem, kiedy "Los Colchoneros" wyeliminowali obrońców trofeum z Ligi Mistrzów.

Klub z Old Trafford proponuje dobre pieniądze nie tylko Atletico, ale i samemu piłkarzowi. Jego tygodniowe zarobki w Anglii zbliżałyby się do 200 tysięcy funtów tygodniowo.



Saul, choć zaczynał karierę w Realu Madryt, to od 14. roku życia jest piłkarzem Atletico. Do pierwszego zespołu został włączony w połowie 2013, choć debiutował w niej już wcześniej. Z "Los Colchoneros" wywalczył Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii, dwa razy wygrał Ligę Europejską i zdobył Superpuchar Europy. Mistrzostwa kraju jednak nie, bo w sezonie 2013/14, kiedy to się stało, został wypożyczony do Rayo Vallecano.