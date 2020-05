Od ponad tygodnia pojawiają się doniesienia o piłkarzach Premier League, którzy z powodu pandemii boją się powrotu na boiska. Trener Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer zapowiedział, że w jego ekipie nikt do gry nie będzie zmuszany.

"W każdym przypadku należy się dowiedzieć, czy zawodnik mentalnie jest gotowy do rywalizacji. Uważam, że nie należy nikogo zmuszać do powrotu do gry" - podkreślił Solskjaer na antenie telewizji Sky Sports.



Rozgrywki w lidze angielskiej pozostają zawieszone od 13 marca. Toczą się rozmowy nad ich wznowieniem, ale żadnej konkretnej daty nie ma.



"W tej kwestii ufamy ekspertom, którzy poinformują, kiedy i na jakich zasadach rozgrywanie meczów będzie bezpieczne" - dodał norweski szkoleniowiec.



Niespodziewana przerwa może wyjść "ManU" na dobre, bo czas na wyleczenie kontuzji miały dwie gwiazdy - Paul Pogba i Marcus Rashford.



"Ta dwójka może być gotowa do gry nawet w większym stopniu niż reszta piłkarzy. Byli tak skoncentrowani na powrocie do formy, że teraz, kiedy wreszcie pojawia się szansa na grę, będą jeszcze bardziej zmotywowani" - uważa Solskjaer.



W tabeli Premier League zdecydowanym liderem jest Liverpool. Po 29 kolejkach aż o 25 punktów wyprzedza drugi Manchester City. Manchester United zajmuje piąte miejsce, a jego celem jest walka o najlepszą czwórkę, która uzyskuje prawo występu w Lidze Mistrzów. Od czwartej Chelsea Londyn "Czerwone Diabły" mają o trzy punkty mniej.



Zdjęcie Jesse Lingard (po lewej) i trener Ole Gunnar Solskjaer / Oli Scarff / AFP

