Odion Ighalo, napastnik wypożyczony do Manchesteru United, otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu od swojego stałego klubu - Shenhua z Szanghaju. Jego tygodniówka wynosiłaby ponad 400 tysięcy funtów!

Chińczycy chcą nagrodzić dobrą formę Nigeryjczyka, który w trzech pierwszych meczach w wyjściowej jedenastce "Czerwonych Diabłów" strzelił cztery gole.

30-letni zawodnik jest wypożyczony do Anglii do 31 maja, które ze względu na pandemię koronawirusa i ewentualne przedłużenie lig, może potrwać nawet do 30 czerwca.



Kontrakt Ighalo w Szanghaju jest ważny do końca grudnia 2022 roku, a chiński klub chce przedłużyć umowę o kolejne dwa lata. Na mocy nowych warunków piłkarz zarabiałby 400 tysięcy funtów tygodniowo minus podatek.



Nigeryjczyk przed podjęciem decyzji na temat przyszłości, chce wiedzieć, czy United są skłonni zaproponować mu stały kontrakt.

Zdjęcie Odion Ighalo / AFP

Pawo