Nie od dziś wiadomo, że Paul Pogba jest na celowniku Realu Madryt. Stanowisko obecnego pracodawcy Francuza Manchesteru United jest jednak nieugięte. "Czerwone Diabły" nie pozwolą Pogbie na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu w zimowym okienku transferowym.

Saga pod tytułem "Pogba przechodzi do Realu" trwa w najlepsze i końca nie widać. Trener "Królewskich" Zinedine Zidane bardzo chce mieć swojego rodaka w drużynie, ale na przeszkodzie stoją władze MU. Mimo że 26-letni pomocnik wielokrotnie podkreślał, że chce zmienić otoczenie. Do transferu nie dojdzie w zimowym okienku - donosi "Daily Mail".



Pogba nie gra w piłkę od ponad dwóch miesięcy z powodu kontuzji kostki. Jego powrót na boisko został niedawno przesunięty z powodu choroby. Jednak kilka godzin po tym, jak trener MU Ole Gunnar Solskjaer poinformował o aktualnym stanie zdrowia Francuza, on sam udostępnił w sieci wideo, jak w piątek tańczył na ślubie swojego brata Florentina w Bussy-Saint-Georges. "Czerwone Diabły" twierdzą, że wyraziły zgodę na podróż do Francji na wesele. Podobno Pogba poczuł się źle w weekend.



Jednak w kwestii zaangażowania francuskiego pomocnika pojawiło się jeszcze więcej znaków zapytania, a to za sprawą innego filmiku. Pogba pochwalił się światu, jak w poprzednim miesiącu grał w koszykówkę z gwiazdą Miami Heat Jimmym Butlerem, mimo że pod koniec września przeszedł operację kostki.