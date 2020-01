Manchester United. Marcos Rojo wraca do Estudiantes La Plata

Piłkarz reprezentacji Argentyny i Manchesteru United Marcos Rojo wraca do swojego kraju. 29-letni obrońca został wypożyczony z angielskiego klubu do Estudiantes La Plata, w którym występował przed przybyciem do Europy.

Zdjęcie Marcos Rojo (na pierwszym planie) /AFP

Rojo grał w Estudiantes do 2011 roku, a następnie w Spartaku Moskwa, Sportingu Lizbona i od 2014 roku w Manchesterze United.

W reprezentacji Argentyny rozegrał dotychczas 61 meczów, strzelił trzy gole.

W obecnym sezonie wystąpił tylko w dziewięciu spotkaniach "Czerwonych Diabłów", w tym trzech ligowych.