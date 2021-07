Manchester United. Luke Shaw otrzyma propozycję nowego kontraktu?

Premier League

Luke Shaw ma ważny kontrakt z Manchesterem United do 2023 roku, a i tak "Czerwone Diabły" chcą zaproponować obrońcy nową umowę. Ma być to podkreśleniem, że klub zauważa postęp zawodnika i chce, aby był on kluczową postacią w powrocie na szczyt tabeli Premier League.

