To ma być cel numer jeden w letnim okienku transferowym dla Manchesteru United. Klub z Old Trafford chciałby pozyskać Kalidou Koulibaly'ego. Jak podają angielskie media, żeby gracz Napoli zmienił klub, "Czerwone Diabły" będę musiały pobić rekord transferowy za obrońcę.

MU po niezbyt udanym sezonie, gdzie zajął dopiero szóste miejsce w Premier League, potrzebuje wzmocnień.

Senegalczyk jest uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie, ale jego przejście na Old Trafford wcale nie musi być prostą operacją. Po pierwsze Napoli wcale nie zamierza go sprzedawać, a gdyby jednak się zgodziło, to kwota będzie większa od tej, jaką Liverpool zapłacił za Virgila van Dijka. Holender kosztował "The Reds" w styczniu 2018 roku aż 75 milionów funtów, co jest rekordową sumą zapłaconą za obrońcę.

Koulibaly to podpora Napoli. W tym sezonie wystąpił w 34 meczach Serie A, z czego 94 procent z nich zaczynał w pierwszym składzie.

"Czy to jest najlepszy środkowy obrońca świata? Mogę tak powiedzieć" - mówił Carlo Ancelotti, trener włoskiego klubu.

"I wciąż może się poprawić. On jest wart 150 milionów euro, ale nie jest na sprzedaż" - dodał.



27-letni zawodnik w Neapolu występuje od lipca 2014 roku.



Zdjęcie Kalidou Koulibaly (na pierwszym planie) / PAP/EPA

