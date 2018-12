Jose Mourinho przestał pełnić funkcję trenera Manchesteru United. Klub poinformował o tym we wtorek przed południem.

Jose Mourinho: Ponoszę odpowiedzialność za porażkę z Liverpoolem. Premier League Manchester United. Jose Mourinho odchodzi, rekompensata wyniesie 26 mln euro

"Manchester United ogłasza, że Jose Mourinho opuścił klub. Chcieliśmy podziękować mu za współpracę i życzyć sukcesów w przyszłości" - zwięźle zakomunikowały "Czerwone Diabły" za pomocą Twittera.

Gwoździem do trumny była dla "The Special One" ligowa porażka z Liverpoolem FC 1-3.

Mourinho był trenerem United od maja 2016 roku. Poprowadził zespół w 144 meczach, zdobywając średnio 1,97 pkt na mecz. Razem z klubem wygrał Ligę Europejską, Puchar Ligi Angielskiej oraz Superpuchar Anglii. W minionym sezonie został wicemistrzem Anglii.

Od dawna mówiło się, że Mourinho nie potrafi znaleźć wspólnego języka z piłkarzami, gorącym tematem był zwłaszcza konflikt z Paulem Pogbą.

United zajmuje dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli i do prowadzącego Liverpoolu traci aż 19 punktów. "Czerwone Diabły" wywalczyły awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zmierzą się z Paris Saint-Germain.

