Jose Mourinho już nie jest trenerem Manchesteru United. Klub z Old Trafford będzie musiał jednak wypłacić Portugalczykowi ogromne odszkodowanie wynoszące około 26 milionów euro, podały hiszpańskie media.

Mourinho potrafi zadbać o swoje interesy. Przekonał się o tym Roman Abramowicz, właściciel Chelsea Londyn, który już dwukrotnie zwalniał tego menedżera.

W 2007 roku Portugalczyk zainkasował 25,7 mln euro, a w 2015 11,4 mln euro.

Mourinho najlepszy okres na Old Trafford miał w pierwszym sezonie pracy. Wtedy wywalczył trzy trofea: Tarczę Wspólnoty, Puchar Ligi i Ligę Europejską.

W kolejnym już nie wzbogacił klubowej gabloty, ale został przynajmniej wicemistrzem Anglii, jednak z ogromną stratą punktową do Manchesteru City.

Natomiast w bieżących rozgrywkach szło mu jak po grudzie. Szóste miejsce w tabeli Premier League, ale z 19-punktową stratą do liderującego Liverpoolu, a co gorsza "Czerwone Diabły" tracą aż 11 "oczek" do miejsca gwarantującego start w Lidze Mistrzów. A mamy dopiero połowę grudnia.

Na osłodę Portugalczykowi zostanie więc gruba rekompensata wypłacona przez włodarzy Manchesteru United.

