Jeden z najbardziej utalentowanych portugalskich piłkarzy Joao Felix znalazł się na celowniku klubów z Manchesteru - City i United. Obecny klub 19-latka Benfica Lizbona żąda za niego aż 135 milionów euro. Zainteresowany młokosem jest też podobno Real Madryt.

Joao Felix

Wysłannicy angielskich klubów mają przyglądać się Feliksowi w środowym spotkaniu Portugalii ze Szwajcarią w półfinale Ligi Narodów. Dla trenera "Czerwonych Diabłów" Ole Gunnara Solskjaera, który chce odbudować drużynę po rozczarowującym sezonie, 19-latek jest jednym z głównych transferowych celów. Jak podaje "Mirror", United czeka zażarta bitwa o młokosa z lokalnym rywalem City oraz Realem.



"Królewscy" złożyli ofertę Benfice w wysokości 90 milionów euro, która została odrzucona. Klub z Lizbony chce za swój wielki talent 135 milionów. "Los Blancos" nie składają broni. Benfica jest zainteresowana bramkarzem Keylorem Navasem i na Santiago Bernabeu liczą, że ten fakt pomoże w finalizacji transferu.



Felix w tym sezonie wystąpił w 43 meczach Benfiki we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 20 goli i zaliczył 11 asyst. Stał się najmłodszym zawodnikiem, który popisał się hat-trickiem w Lidze Europy. Takiej sztuki dokonał w ćwierćfinałowym starciu z Eintrachtem Frankfurt (4-2). Portugalczycy odpadli z rozgrywek, bo w rewanżu przegrali 0-2. W środę Felix ma zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Portugalii.



Portugalska gwiazda "The Citizens" Bernardo Silva wróży Feliksowi wielką karierę. "Jest młody, ma olbrzymi potencjał. Jeśli dokona właściwych wyborów, to może zrobić błyskotliwą karierę. Może grać w najlepszych klubach na świecie" - powiedział Bernardo Silva, który ma tego samego agenta, co Felix, a jest nim słynny Jorge Mendes.



Do nieprzyjemnego incydentu doszło, kiedy Felix stawił się na zgrupowanie reprezentacji w Espinho. Grupka kibiców FC Porto, rywala Benfiki, uderzała w dach samochodu, którym przyjechał nastolatek z rodzicami, i wygwizdała go. Portugalski minister sportu Joao Paulo Rebelo nie przebierał w słowach i nazwał tych fanów "d...". "Było to niedopuszczalne zachowanie garstki osób. Zdecydowana większość wspiera naszych piłkarzy, zwłaszcza gdy mają na sobie koszulkę Portugalii. Co do tego nie mam wątpliwości" - podkreślił.

