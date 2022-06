Manchester United i kolejne pożegnanie. Z klubu odchodzi doświadczony gracz

Manchester United czeka tego lata wielka przebudowa - co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii zostali niedawno objęci przez nowego szkoleniowca - Erika ten Haga - i Holender ma nadzieję na rewolucję w składzie.

Nim jednak na Sir Matt Busby Way zameldują się nowi zawodnicy, w szatni "Czerwonych Diabłów" nastąpi poważne "wietrzenie" - wiadomo już, że wraz z końcem czerwca, kiedy to powygasają oficjalnie ich kontrakty, z klubem rozstanie się wielu futbolistów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska – Walia. Wojciech Górski: Nie podoba mi się wypychanie Kamila Glika z kadry. WIDEO INTERIA.TV

Manchester United pożegnał m.in. Pogbę i Cavaniego

Na wstępie ogłoszono rozbrat z Nemanją Maticiem - choć Serb pojawiał się w ostatnich miesiącach na boisku regularnie, to jego występy były w zdecydowanej większości co najwyżej solidne, a on sam coraz rzadziej mógł być pewien grania przez 90 minut w kolejnych spotkaniach. Wkrótce dołączył do niego również Edinson Cavani, który miał w MU całkiem niezły start, ale po przybyciu na Old Trafford Cristiano Ronaldo stracił sporo na znaczeniu.

Reklama

Do tego w ostatnim czasie na emeryturę przeszedł bramkarz Lee Grant, a teraz jasnym stało się także, że krytykowani często przez kibiców Paul Pogba i Jesse Lingard będą sobie szukać od lipca nowego zatrudnienia. Na tym jednak nie poprzestano w Manchesterze - 2 czerwca pożegnano oficjalnie również Juana Matę.

Juan Mata kończy przygodę z MU. W klubie spędził osiem lat

Juan Mata do Manchesteru United dołączył w styczniu 2014 roku - i można powiedzieć, że jego ściągnięcie było chyba najlepszą decyzją, jaką podjął David Moyes podczas swojej niezbyt długiej przygody w roli szkoleniowca "Czerwonych Diabłów". Hiszpan, który do MU trafił z londyńskiej Chelsea, wystąpił łącznie w 285 meczach, strzelając 51 goli. Wraz z zespołem zdobył Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty oraz Ligę Europy.

"The Wizard", czyli "Czarodziej" - bo tak mówiono o Macie - dał się poznać jako piłkarz, który ze swoją grą nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Zawodnik potrafił zabłysnąć nawet w sezonach, kiedy "Czerwone Diabły" niespecjalnie zachwycały swoją grą - a poza tym stał się ulubieńcem kibiców dzięki swojemu sympatycznemu charakterowi, działalności charytatywnej i niewątpliwej inteligencji.

"Jakość Juana jako piłkarza jest niesamowita. Jego zdolność przewidywania, przyjęcie i umiejętność dostrzegania wszystkiego, co dzieje się na boisku, jest fantastyczna. Jako osoba - jest on zawsze radosny i pozytywnie nastawiony. To po prostu wspaniały facet" - podsumował współpracę z Matą jego kolega z drużyny, Victor Lindeloef.

Juan Mata z powrotem w Hiszpanii? Jest taka opcja

Jaki los czeka teraz Hiszpana? Wiele mówi się o jego możliwym powrocie do ojczyzny - tam miałaby przywitać go z otwartymi rękami Valencia CF, czyli jego była drużyna. W grę wchodzi również transfer za ocean - do amerykańskiej MLS, gdzie czeka go bez wątpienia spokojna piłkarska emerytura.

Kto może pójść jeszcze w ślady Maty i opuścić Old Trafford w najbliższych tygodniach? Wymienia się przede wszystkim nazwiska takie, jak Bailly, Jones, Wan-Bissaka, czy Martial. United może opuścić nawet ponad 10 graczy - pytanie, czy uda ich się zastąpić lepszymi futbolistami?

Zobacz także: Fani Liverpoolu znienawidzą Salaha? Wszystko zależy od tej decyzji