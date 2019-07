Wielka wymiana na linii Manchester United - Juventus? Włoskie i angielskie media informują, że Romelu Lukaku może przejść do Juventusu, a w odwrotnym kierunku, za dopłatą, powędruje Paulo Dybala.

Kluby z Manchesteru i Turynu już porozumiały się w kwestii wymiany napastników - czytamy w SkySports.



Cała operacja zależeć ma teraz od decyzji Dybali. 25-letni argentyński piłkarz póki co nie jest przekonany do przeprowadzki na Wyspy. O swojej przyszłości ma jeszcze rozmawiać z trenerem Juve Maurizio Sarrim.

Bardziej chętny do zmiany otoczenia jest Lukaku, który chciałby odetchnąć od Manchesteru. Nic nie wyszło z planów przejścia do Interu Mediolan, ale Juventus to nie mniej kusząca oferta dla Belga. Zwłaszcza, że w Manchesterze już nie bardzo na niego liczą.



Patrice Evra, który był obrońcą "Czerwonych Diabłów" i "Starej Damy" jest zwolennikiem przeprowadzki Dybali na Old Trafford. Miał nawet zachęcać młodszego kolegę do transferu.

Według informacji włoskich dziennikarzy, Manchester United musiałby dopłacić 20 mln euro do wymiany Lukaku na Dybalę.



