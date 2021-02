W meczu 23. kolejki Premier League Manchester United zremisował z Evertonem 3-3. Wszystko wskazywało na to, że trzy punkty zostaną na Old Trafford, ale w 95. minucie gola na wagę remisu strzelił Dominic Calvert-Lewin.

"Czerwone Diabły" nieźle rozpoczęły to spotkanie i w 24. minucie objęły prowadzenie po trafieniu głową Edinsona Cavaniego.

W 39. minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Paul Pogba, którego zastąpił Fred. To nie osłabiło jednak zapędów ofensywnych gospodarzy. Tuż przed przerwą cudownym strzałem z dystansu popisał się Bruno Fernandes i było już 2-0.

Po zmianie stron doszło jednak do nagłego zwrotu akcji. W ciągu siedmiu minut Everton zdołał doprowadzić do wyrównania. Bramki zdobyli Abdoulaye Doucoure oraz James Rodriguez.

W 70. minucie drużyna Manchesteru ponownie objęła prowadzenie. Piłkę do siatki posłał Scott McTominay. Wydawało się, że będzie to gol dający gospodarzom trzy punkty. W piątej minucie doliczonego czasu gry do wyrównania doprowadził jednak Dominic Calvert-Lewin, wykorzystując zamieszanie w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu wolnego.

23. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-06 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Jonathan Moss Manchester United Everton 3 3 DO PRZERWY 2-0 E. Cavani 24' Bruno Fernandes 45' S. McTominay 70' A. Doucouré 49' J. Rodríguez 52' D. Calvert-Lewin 90'

3 3 Manchester United Everton Olsen Holgate Keane Godfrey Digne Doucouré Gomes Davies Rodríguez Calvert-Lewin Richarlison de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw McTominay Greenwood Rashford Pogba Fernandes Cavani SKŁADY Manchester United Everton David de Gea Robin Olsen Aaron Wan-Bissaka Mason Holgate Victor Lindeloef 80′ 80′ Michael Keane Harry Maguire Ben Godfrey 73′ 73′ Luke Shaw Lucas Digne 70′ 70′ Scott McTominay 49′ 49′ 81′ 81′ Abdoulaye Doucouré 90′ 90′ Mason Greenwood Andre Gomes Marcus Rashford 75′ 75′ Tom Davies 39′ 39′ Paul Pogba 52′ 52′ 69′ 69′ James Rodriguez 45′ 45′ Bruno Miguel Borges Fernandes 90′ 90′ Dominic Calvert-Lewin 24′ 24′ Edinson Cavani Richarlison de Andrade REZERWOWI Dean Henderson João Manuel Neves Virginia Alex Nicolao Telles Seamus Coleman 90′ 90′ 90′ 90′ Axel Tuanzebe Yerry Fernando Mina González Brandon Williams Niels Nkounkou Daniel James Bernard Nemanja Matić Fabian Delph 39′ 39′ Frederico Rodrigues Santos 75′ 75′ Alex Iwobi Donny van de Beek 69′ 69′ Gylfi Thor Sigurdsson Anthony Martial 81′ 81′ Joshua Christian Kojo King

TB

