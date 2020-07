Chelsea pokonała Manchester United 3-1 i awansowała do finału Pucharu Anglii. W nim zmierzy się z Arsenalem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Pep Guardiola: Powinniśmy być przeproszeni. Wideo © 2020 Associated Press

Początek meczu był dosyć bezbarwny. Po kwadransie gry głową strzelał Marcos Alonso, ale uderzył nad bramką. "Czerwone Diabły" odpowiedziały strzałem z rzutu wolnego Bruno Fernandesa. Uderzenie Portugalczyka w świetnym stylu obronił Willy Caballero.

Reklama

Końcówka drugiej połowy miała dramatyczny przebieg. Urazów doznało kilku piłkarzy i długo byli opatrywani. Najpoważniej ucierpiał Eric Bailly, który został odwieziony do szpitala. Zmienił go Anthony Martial.



Po tym incydencie pierwsza połowa trwała aż 13 minut dłużej. Chwilę wcześniej, w ostatniej akcji przed przerwą do siatki trafił Olivier Giroud. Przy tym trafieniu nie popisał się David de Gea.



Drugą połowę też bardzo dobrze rozpoczęła Chelsea. Już w pierwszej akcji drugiej połowy do siatki trafił Mason Mount.



W odpowiedzi groźnie uderzał Anthony Martial, ale jego strzał był niecelny. Chwilę później Mounkt miał kolejną dobrą sytuację, ale tym razem uderzył nad bramką

Manchester United grał fatalnie i kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry stracił kolejnego gola. Z lewej strony w pole karne zagrał Marcos Alonso. Na pierwszym słupku znalazł się Harry Maguire, który niefrasobliwie interweniował i trafił do własnej bramki.

Wydawało się, że Chelsea ma mecz pod kontrolą. Tymczasem "Czerwone Diabły" wywalczyły rzut karny, który na bramkę zamienił Bruno Fernandes. Portugalczyk uderzył w swój lewy róg, a bramkarz rzucił się w przeciwny.



To było jednak wszystko na co było stać podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera. Chelsea wygrała i w finale Pucharu Anglii zmierzy się z Arsenalem.



Manchester United - Chelsea 1-3

Bramka: 0-1 Giroud (45.+11), 0-2 Mount (46.), 0-3 Maguire (74. sam.), 1-3 Fernandes (85. karny)