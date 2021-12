Ralf Rangnick zaczął już zaprowadzać swoje porządki w Manchesterze United - Niemiec w ubiegłą niedzielę po raz pierwszy oficjalnie wystąpił w roli szkoleniowca "Czerwonych Diabłów", a jego podopieczni zwyciężyli Crystal Palace 1-0 po golu Freda.



Mimo to nowy menedżer dwudziestokrotnych mistrzów Anglii ma nie być do końca zadowolony z tego, jak obecnie wygląda skład, który ma do dyspozycji - tyczy się to zwłaszcza linii pomocy. W związku z tym United mają już niebawem wyruszyć na transferowe "łowy" i w styczniu postarać się o przynajmniej jedno solidne wzmocnienie.



Reklama

Frenkie de Jong w Manchesterz United? Transfer możliwy już w styczniu

Zdaniem "El Nacional" MU chcą jeszcze tej zimy zobaczyć u siebie gracza FC Barcelona, Frenkiego de Jonga. Holender co prawda cieszy się regularnymi występami w zespole "Blaugrany", ale kluczowy może tu być inny czynnik - Barcelona poprzez transfer mogłaby znacznie podreperować swój budżet.



Mimo wszystko de Jong może być dostępny w "promocyjnej" cenie. United mają bowiem zamiar położyć na stole 47 milionów funtów i są przekonani, że taka propozycja zostanie przyjęta z zadowoleniem przez "Dumę Katalonii", jeśli ta faktycznie postanowi odsprzedać swojego piłkarza.



To by oznaczało przyjęcie kwoty niższej o 18 mln funtów od tej, jaką "Barca" zapłaciła w 2019 roku za pomocnika amsterdamskiemu Ajaksowi. W obecnych warunkach FCB nie może jednak zbytnio zawyżać ceny za gracza.



Manchester United przed sezonem zakontraktował czterech zawodników

Gdyby negocjacje zostały zwieńczone sukcesem, de Jong byłby piątym graczem, jaki w ostatnich miesiącach dołączył do "Czerwonych Diabłów". Latem na Old Trafford zjawili się Tom Heaton, Jadon Sancho, Raphael Varane i Cristiano Ronaldo.

PaCze



Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na awans do wielkiego finału? Jan-Krzysztof Duda 56% Maria Andrejczyk 44%

głosów: 11423

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL