Manchester United będzie miał nowego właściciela. Ogromne pieniądze

Manchester United zmieni właściciela. To już kwestia czasu

Relacja rodziny Glazerów i kibiców Manchesteru United od lat jest bardzo szorstka. Fani regularnie domagają się odejścia amerykańskich właścicieli, zarzucając im brak odpowiedniego zaangażowania w klub, co miało być głównym powodem jego sportowej zapaści w ostatnich latach . "Daily Mail" podaje, że grono potencjalnych kupców zmniejszyło się już do trzech podmiotów.