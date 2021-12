Manchester United zaczął mecz dobrze, ale przed upływem 20 minut doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Podczas akcji Arsenalu upadł z okrzykiem bólu bramkarz United, David de Gea. W tym samym czasie piłka trafiła pod nogę Emile Smith Rowe, który uderzył już do pustej bramki, obok leżącego i zwijającego się z bólu bramkarza. Strzał nie był wykwintny i bramkarz pewnie by piłkę złapał, gdyby nie to, że nie mógł interweniować.



Arsenal strzela. Manchester United protestuje

Sędzia gola nie uznał, dopatrując się jakiegoś faulu jako powodu upadku Hiszpana. Tymczasem powtórki wykazały, że bramkarza sfaulował... jego kolega z drużyny Fred. Nastąpił na nogę Davida De Gei. Arsenal protestował, a sędzia miał do dyspozycji VAR. To od wozu VAR dowiedział się, jak było. Zmienił decyzję i gola uznał.



Reklama

Teraz protestował Manchester United z Cristiano Ronaldo na czele. Uważał, że może gol uznany został prawidłowo, ale postawa Arsenalu była wątpliwa moralnie. Smith Rowe miał dość czasu, by zobaczyć, że bramkarz jest kontuzjowany i zrezygnować ze strzału w imię zasad fair play. Skorzystał jednak z okazji.



To podniosło temperaturę spotkania, w którym Arsenal nieoczekiwanie prowadził na boisku rywala 1-0.



Manchester United ruszył do ataku, próbując budować akcje, ale dopiero pod koniec pierwszej połowy udało mu się rozmontować bierną wtedy defensywę Arsenalu. Londyńczycy tylko przypatrywali się, jak MU przeszywa ich serią podań, a Bruno Fernandes zdobył wyrównująca bramkę w 44. minucie.



Po przerwie londyńczycy ruszyli do natarcia i David De Gea, który jednak nie musiał być zmieniony, z trudem obronił ich strzał. Szybka była odpowiedź Cristiano Ronaldo, który z małego kąta uderzył niezwykle groźnie i omal nie wyprowadził Manchesteru United na prowadzenie. Sytuacji z obu stron nie brakowało, mecz miał sporo rumieńców. W końcu Marcus Rashford wykorzystał kolejną niemrawość obrony z Londynu, wypatrzył Ronaldo w polu karnym i Portugalczyk wbił ładną bramkę. Swoją bramkę nr 800.



Na odpowiedź Arsenalu w tym świetnym meczu trzeba było czekać tylko trzy minuty.





Manchester United - Arsenal Londyn 2-2 (1-1) TRWA

0-1 Smith Rowe (13.), 1-1 Fernandes (44.), 2-1 Ronaldo (52.), 2-2 Odegaard (55.)