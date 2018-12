Manchester United, wykorzystując opcję, przedłużył o rok umowę z Anthonym Martialem. Napastnik będzie grał na Old Trafford co najmniej do połowy 2020 roku.

Zdjęcie Anthony Martial /Clive Brunskill /Getty Images

Dotychczasowy kontrakt Francuza z "Czerwonymi Diabłami" wygasał po zakończeniu tego sezonu, ale teraz klub liczy, że będą prowadzone rozmowy w sprawie jeszcze dłuższej umowy. Trwają one już od kilku miesięcy, ale na razie nie przyniosły jeszcze rozstrzygnięcia.

23-letni Martial skłania się do pozostania na Old Trafford, a klub ma nadzieję, że piłkarz nie zmieni zdania.

United w listopadzie tak samo rozwiązali sprawę z Davidem de Geą. Skorzystali z opcji i przedłużyli umowę z Hiszpanem o rok.

Francuski napastnik zawodnikiem "Czerwonych Diabłów" został w 2015 roku. W tym sezonie jest najlepszym strzelcem klubu - zdobył siedem bramek w Premier League i jedną w Lidze Mistrzów.

