Mecz Manchester City - Leicester w drugi dzień świąt, a więc angielski Boxing Day, na Etihad Stadium w Manchesterze. Gdzie oglądać Manchester City - Leicester? Transmisja tv Manchester City - Leicester w canal+sport, transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

Manchester City - Leicester. Wyniki i sytuacja w tabeli Premier League

"Obywatele" do niedzielnego meczu Manchester City - Leicester podejdą w świątecznych nastrojach. Mają za sobą osiem zwycięstw z rzędu i na koncie 44 punkty, dzięki czemu Manchester City w tabeli Premier League zajmuje pierwsze miejsce. Nad drugim Liverpoolem City ma jednak tylko trzy punkty przewagi. Dlatego dla podopiecznych Pepa Guardioli scenariusz na mecz Manchester City - Leicester jest tylko jeden - zdobycie kolejnych trzech punktów. Dobrą atmosferę wokół Manchesteru City zakłóca sprawa Benjamina Mendy'ego, który w areszcie czeka na proces. Według brytyjskich mediów, Francuz został oskarżony o kolejne przestępstwo na tle seksualnym.

Ostatnie wyniki Manchesteru City w Premier League:

Newcastle - Manchester City 0-4

Manchester City - Leeds 7-0

Manchester City - Wolves 1-0

Mecz Manchester City - Leicester to dla gości szansa, by choć trochę zmazać plamę po środowym spotkaniu z Liverpoolem w Pucharze Ligi Angielskiej. "Lisy" nie potrafiły utrzymać dwubramkowego prowadzenia, odpadając ostatecznie po rzutach karnych. Leicester w tabeli Premier League, po szesnastu rozegranych meczach, zajmuje dziewiąte miejsce z 22 punktami na koncie. W meczu Manchester City - Leicester, "Lisy" nie są faworytem, nawet pomimo okazałego zwycięstwa 4-0 z Newcastle. Klub następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammada bin Salmana to kandydat do spadku i trudno oceniać formę Leicester po tym wyniku. W niedzielę Leicester zmierzy się z aktualnym mistrzem Premier League, a spotkanie Manchester City - Leicester zweryfikuje obecne możliwości podopiecznych Brendana Rodgersa.

Ostatnie wyniki Leicester w Premier League:

Leicester- Newcastle 4-0

Aston Villa - Leicester 2-1

Southampton - Leicester 2-2

Manchester City - Leicester. Kiedy i o której mecz Premier League?

Mecz Manchester City - Leicester rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16.00 na Etihad Stadium w Manchesterze.

Manchester City - Leicester. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Manchester City - Leicester w tv - transmisja w canal+sport.

Mecz Manchester City - Leicester. Transmisja online live stream

Manchester City - Leicester online live stream na platformie canal+sport.

