W meczu 29. kolejki Manchester City pokonał Wolverhampton Wanderers 4-1. Podopieczni Pepa Guardioli przypieczętowali zwycięstwo w samej końcówce, kiedy zdobyli dwie bramki.

29. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-02 21:00 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Chris Kavanagh Manchester City Wolverhampton Wanderers FC 4 1 DO PRZERWY 1-0 L. Dendoncker 15' (samob.) Gabriel Jesus 80',90' R. Mahrez 90' C. Coady 61'

Manchester City stwarzał zagrożenie głównie po przerzutach na skrzydła i dośrodkowaniach w pole karne. Szczególnie aktywny był Riyad Mahrez, który grał na prawym skrzydle.



W 15. minucie, po wrzutce Algierczyka, niefortunnie interweniował Leander Dendoncker i trafił do własnej bramki.



Mahrez dał o sobie znać także w 44. minucie. Znowu dogrywał, a po bardzo podobnej akcji, do siatki trafił Aymeric Laporte. Był jednak na spalonym i gol nie został uznany. W kolejnej akcji wynik mógł podwyższyć Bernardo Silva, ale jego strzał głową świetnie obronił Rui Patricio.



Do przerwy "The Citizens" prowadzili więc jedną bramką. Wydawało się jednak, że kontrolują sytuację i dobiją rywali. Tak się nie stało, a bramkę niespodziewanie zdobyli goście. Po wrzutce z rzutu wolnego celnym strzałem "szczupakiem" popisał się Conor Coady.



Chwilę później groźnie uderzał Gabriel Jesus. Z ostrego kąta mierzył po dalszym rogu, ale posłał piłkę minimalnie obok słupka. Z kolei w 74. minucie, po kombinacyjnej akcji, Raheem Sterling próbował zaskoczyć bramkarza strzałem piętą. Efekt był jednak podobny, jak przy uderzeniu Jesusa.

Skuteczni w końcówce

W końcu Brazylijczyk trafił do siatki. W 80. minucie Kyle Walker zagrał przed bramkę. Piłka odbiła się od pięty jednego z obrońców i trafiła do Jesusa, który mocnym strzałem zdobył bramkę.



Na tym nie koniec. W 90. minucie gospodarze wybili rywalom z głów nadzieję na remis. Najpierw do siatki trafił Mahrez, a w doliczonym czasie kolejny raz trafił Gabriel Jesus, ustalając wynik spotkania. Chwilę trwała jeszcze analiza tego gola, ale ostatecznie sędzia uznał trafienie i zakończył mecz.

Manchester City pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii. Ma już 65 punktów i o 15 wyprzedza rywala zza miedzy - Manchester United.



4 1 Manchester City Wolverhampton Wanderers FC Moraes Walker Dias Laporte Cancelo Silva De Bruyne Rodri Mahrez Jesus 2 Sterling Patrício Dendoncker Saïss Coady Neves Hoever Semedo Neto Castro Moutinho Traoré SKŁADY Manchester City Wolverhampton Wanderers FC . Ederson Rui Patricio Kyle Walker 15′ (samob.) 15′ (samob.) Leander Dendoncker Ruben Santos Romain Saïss Aymeric Laporte 61′ 61′ Conor Coady Joao Cancelo 90′ 90′ Rúben Diogo da Silva Neves 82′ 82′ Bernardo Silva Ki-Jana Hoever Kevin De Bruyne Nelson Semedo Rodrigo Hernández Cascante 71′ 71′ Pedro Lomba Neto 90′ 90′ Riyad Mahrez 55′ 55′ Jonathan Castro Otto 80′, 90′ 80′, 90′ Gabriel Jesus Joao Moutinho Raheem Sterling Adama Traoré Diarra REZERWOWI Zack Steffen John Ruddy Eric García Martret Rayan Aït Nouri John Stones Willy Boly . Fernandinho Maximilian Kilman Philip Foden Morgan Gibbs-White 82′ 82′ Ilkay Guendogan Vítor Machado Ferreira Ołeksandr Zinczenko 90′ 90′ Ebeguowen Otasowie Sergio Aguero Willian José da Silva Ferran Torres García 55′ 55′ Fábio Daniel Soares Silva

STATYSTYKI Manchester City Wolverhampton Wanderers FC 4 1 Posiadanie piłki 72,7% 27,3% Strzały 19 4 Strzały na bramkę 14 2 Rzuty rożne 10 2 Faule 9 5 Spalone 3 1

