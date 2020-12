Manchester City zremisował z West Bromwich Albion 1-1 w spotkaniu 13. kolejki Premier League. Mecz na ławce spędził Kamil Grosicki.

13. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-15 21:00 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Peter Bankes Manchester City West Bromwich Albion FC 1 1 DO PRZERWY 1-1 İ. Gündoğan 30' Rúben Dias 43' (samob.)

W poprzedniej kolejce "Grosik" dostał szansę. Wszedł na 10 minut w przegranym 1-2 meczu z Newcastle United. Tym razem Slaven Bilić nie zaufał Polakowi.



West Bromwich od początku grało dobrze. Już w ósmej minucie mogło objąć prowadzenie, ale Ederson dobrze obronił strzał Karlana Granta.

"The Citizens" z minuty na minutę grali coraz lepiej. Goście się jednak nie poddawali, choć w 30. minucie stracili gola. Do siatki trafił Ilkay Guendogan.



West Bromwich zdążyło odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. W 43. minucie, po dużym zamieszaniu, w polu karnym najlepiej odnalazł się Semi Ajayi. Po uderzeniu Nigeryjczyka piłka odbiła się jeszcze od nóg Rubena Diasa i wpadła do bramki.

W drugiej połowie lepsze sytuacje mieli gospodarze. W 56. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego głową uderzał Gabriel Jesus, ale piłka minimalnie minęła bramkę. W kolejnej akcji przed szansą stanął Raheem Sterling. Trafił jednak w Sama Johnstone'a.

Bramkarz West Bromwich wykazał się też w 68. minucie, broniąc strzał Kevina De Bruyne. Nie tylko Belg, ale wszyscy piłkarze Manchesteru City nie mieli dobrego dnia. Zmarnowali sporo sytuacji.



W końcówce gospodarze zamknęli rywali w okolicach pola karnego. W doliczonym czasie znakomitą sytuację miał Guendogan. Niemiec uderzał głową, ale kolejną świetną interwencją popisał się Johnstone. Chwilę później obronił strzał Sterlinga.



Goście zdołali więc utrzymać remis, ale nadal nie wygrzebali się ze strefy spadkowej. Są na przedostatnim 19. miejscu z siedmioma punktami. Manchester City uzbierał 20 "oczek" i jest szósty.

1 1 Manchester City West Bromwich Albion FC Moraes Cancelo Dias Aké Mendy Rodri Sterling Foden Gündoğan De Bruyne Jesus Johnstone Furlong Ibidapo Ajayi O'Shea Gibbs Livermore Phillips Diangana Gallagher Sawyers Ahearne-Grant SKŁADY Manchester City West Bromwich Albion FC . Ederson Sam Johnstone 45′ 45′ Joao Cancelo Darnell Furlong 43′ (samob.) 43′ (samob.) Ruben Santos Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi 90′ 90′ Nathan Aké Dara O'Shea 75′ 75′ Benjamin Mendy Kieran Gibbs Rodrigo Hernández Cascante 80′ 80′ Jake Livermore Raheem Sterling 87′ 87′ Matt Phillips 76′ 76′ Philip Foden Grady Diangana 30′ 30′ Ilkay Guendogan 40′ 40′ Conor Gallagher Kevin De Bruyne 90′ 90′ Romaine Theodore Sawyers Gabriel Jesus 70′ 70′ Karlan Ahearne-Grant REZERWOWI Zack Steffen David Button Aymeric Laporte Branislav Ivanović 75′ 75′ Kyle Walker 87′ 87′ 90′ 90′ Lee Peltier Bernardo Silva Kamil Grosicki 76′ 76′ Sergio Aguero 80′ 80′ Filip Krovinović Riyad Mahrez 70′ 70′ Charlie Austin Ferran Torres García Callum Robinson

STATYSTYKI Manchester City West Bromwich Albion FC 1 1 Posiadanie piłki 76,9% 23,1% Strzały 19 6 Strzały na bramkę 8 2 Rzuty rożne 13 2 Faule 5 8 Spalone 3 2