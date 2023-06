Obie drużyny miały swoje cele związane z tym meczem. City przecież zostało niedawno ponownie mistrzem Anglii, a w planach ma jeszcze finał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, który odbędzie się 10 czerwca. Z kolei United wygrali w tym sezonie Puchar Ligi, więc chętnie dodaliby do gabloty kolejne trofeum.

Puchar Anglii. Manchester City zaczął od trzęsienia ziemi

Pojedynek rozpoczęli piłkarze City i to od prawdziwego trzęsienia ziemi. Ilkay Gündogan wycofał do Stefana Ortegi, ten posłał piłkę daleko do przodu, gdzie głową zgrał ją Erling Haaland, potem powalczyli o nią Kevin de Bruyne i Victor Lindeloef. Szwed wygrał pojedynek główkowy, ale zgrał futbolówkę prosto pod nogi Gündogana, który uderzył natychmiast zza pola karnego, a David de Gea nawet się nie ruszył.