Manchester City bardzo chciał się zrewanżować Tottenhamowi za odpadnięcie z nim w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i pokonał rywala 1-0 zaledwie trzy dni po środowej konfrontacji. To spotkanie może mieć niezwykle duże znaczenie w walce o tytuł mistrza Anglii.

Zdjęcie Sergio Aguero zagraża bramce Tottenhamu /AFP

Było to trzecie spotkanie w ciągu zaledwie 12 dni obu ekip. Trener gospodarzy Pep Guardiola, podobnie jak w środowym meczu Ligi Mistrzów, zostawił na ławce rezerwowych Leroya Sane. Młody Niemiec powoli traci cierpliwość i coraz głośniej przebąkuje o chęci zmiany barw po sezonie.



Już w 5. min "The Citizens" przeprowadzili koronkową akcję. Bernardo Silva sprzed pola karnego podał na dalszy słupek, gdzie akcję zamykał czujnie (uniknął spalonego) Sergio Aguero, który podał głową do Phila Fodena, a ten, również głową, wpakował piłkę do siatki

Osiem minut później Foden mógł się zrewanżować Aguero za piękną asystę, ale podał do niego w pole karne za mocno. W rewanżu Christian Eriksen wpadł w "szesnastkę" i chciał ulokować piłkę w prawym rogu, jednak Ederson Moraes odbił piłkę lewą nogą.

W 20. min gospodarzom należał się rzut karny, po tym jak Jan Vertonghen zagarnął nogi Bernarda Silvy, ale sędzia najwyraźniej uznał, że skoro nie złamano nogi Portugalczykowi, to nie należy interweniować.

W 38. min kontuzji stawu skokowego doznał Kevin de Bruyne i zastąpił go Fernandinho.

W 44. min błysnęli goście - Son przedryblował dwóch rywali, ale przegrał pojedynek z bramkarzem.

Na początku drugiej połowy znowu przeważali miejscowi, a najlepszą okazję do podwyższenia prowadzenia miał Aguero, który przestrzelił.

Sędzia utrzymał swój poziom z I połowy i puścił mimo oka dwa rzuty karne. Najpierw po zagarnięciu piłki ręką Toby'ego Alderweierelda, a później, po zagraniu łokciem Kyle Walkera (gdyby nie to Dele Alli mógł wyrównać).

Dopiero w 66. min Guardiola wpuścił Sane, który zastąpił utyranego Aguero. I Sane szybko mógł się wpisać na listę strzelców, lecz nie trafił. Za moment potężną "bombę" posłał Raheem Sterling, ale trafił wprost w bramkarza. Z kolei po drugiej stronie, po rajdzie Lucasa Moury, Manchester uratował Ederson Moraes (74. min). Moura mierzył na bramkę rywali też w 80. minucie, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.

Krótko przed końcem próbował wyrównać Danny Rose. Wypracował sobie pozycję do oddania strzału, ale spudłował.



35. kolejka Premier League:



Manchester City - Tottenham 1-0 (1-0)

1-0 Foden (35. głową z podania Aguero)

35. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-20 13:30 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: M. Oliver STATYSTYKI Manchester City Tottenham Londyn 1 0 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 12 6 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 4 4 Faule 11 12 Spalone 2 2

1 0 Manchester City Tottenham Londyn Ederson Laporte Stones Walker Silva De Bruyne Foden Gündogan Zinczenko Aguero Sterling Gazzaniga Alderweireld Davies Foyth Sánchez Mina Vertonghen Moura Alli Dier Eriksen Son SKŁADY Manchester City Tottenham Londyn . Ederson Paulo Dino Gazzaniga Aymeric Laporte 78′ 78′ Toby Alderweireld John Stones Ben Davies Kyle Walker Juan Marcos Foyth Bernardo Silva Davinson Sánchez Mina 38′ 38′ Kevin De Bruyne 90′ 90′ Jan Vertonghen 5′ 5′ 85′ 85′ Philip Foden Lucas Moura Ilkay Guendogan 69′ 69′ Dele Alli Ołeksandr Zinczenko 61′ 61′ Eric Dier 66′ 66′ Sergio Aguero Christian Eriksen 90′ 90′ Raheem Sterling Heung-min Son REZERWOWI Arijanet Murić Michel Vorm Nicolas Otamendi 69′ 69′ Danny Rose 38′ 38′ . Fernandinho Kyle Walker-Peters Riyad Mahrez Oliver Skipp 85′ 85′ David Silva 61′ 61′ 86′ 86′ Victor Wanyama Gabriel Jesus Vincent Janssen 66′ 66′ Leroy Sané 78′ 78′ Fernando Llorente