Manchester City rozgromił Southampton FC 5-2 w rozegranym awansem meczu 33. kolejki Premier League. Cały mecz w ekipie pokonanych zaliczył reprezentant Polski, Jan Bednarek.

33. kolejka Anglia - Premier League

2021-03-10 19:00 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Jonathan Moss Manchester City Southampton FC 5 2 DO PRZERWY 3-1 K. De Bruyne 15',59' R. Mahrez 40',55' İ. Gündoğan 45' J. Ward-Prowse 25' C. Adams 56'

Lider tabeli przystąpił do tego spotkania mocno podrażniony niedzielną porażką z United w derbach Manchesteru (0-2) i było to aż nadto widoczne od pierwszej minuty. Potknięcie oznaczało dla podopiecznych Josepa Guardioli koniec serii 28 spotkań bez przegranej i 21 kolejnych triumfów. "The Citizens" wciąż jednak pozostają niemal murowanym faworytem do tytułu mistrza Anglii AD 2021.



W dzisiejszym starciu to oni prowadzili po pierwszym kwadransie gry. Broniący bramki "Świętych" Alex McCarthy zdołał odbić strzał Pila Fodena, ale wobec dobitki Kevina De Bruyne był już bezradny. Po uderzeniu reprezentanta Belgii piłka najpierw trafiła w poprzeczkę, a następnie opadła tuż za linię bramkową.

Dziesięć minut później arbiter podyktował rzut karny dla gości. Faulującym we własnej "szesnastce" był Aymeric Laporte. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł James Ward-Prowse i pewnym uderzeniem w środek bramki doprowadził do remisu.

Ekipa z Manchesteru ponownie objęła prowadzenie pięć minut przed przerwą, gdy precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Riyad Mahrez. Fatalny błąd popełnił w tej sytuacji Che Adams, który spod linii bocznej zagrał piłkę wprost pod nogi Algierczyka.





W trzeciej minucie doliczonego czasu gry obrona Southampton nie popisała się po raz kolejny. Tym razem Mahrez trafił w słupek, ale na piątym metrze skutecznie "zaopiekował się" futbolówką Ilkay Gundogan. W ten sposób golkiper przyjezdnych skapitulował tego dnia po raz trzeci.



Po zmianie stron trzy kolejne gole padły w niespełna kwadrans i nagle zrobiło się 5-2. Przy trafieniach Mahreza i De Bruyne asystował świetnie dzisiaj dysponowany Foden. Z kolei za opłakany w skutkach błąd z pierwszej odsłony skutecznie zrehabilitował się Adams.



Podopieczni Josepa Guardioli umocnili pozycję na szczycie tabeli i mają już 14 punktów przewagi nad drugim Manchesterem United.



Manchester City - Southampton FC 5-2 (3-1)

Bramki: 1-0 De Bruyne (15.), 1-1 Ward-Prowse (25. karny), 2-1 Mahrez (40.), 3-1 Gundogan (45+3.), 4-1 Mahrez (55.), 4-2 Adams (56.), 5-2 De Bruyne (59.)

5 2 Manchester City Southampton FC Moraes Walker Dias Laporte Zinchenko De Bruyne 2 Gündoğan Fernandinho Mahrez 2 Silva Foden McCarthy Bertrand Bednarek Vestergaard Salisu Ward-Prowse Redmond Djenepo Stephens Armstrong Adams SKŁADY Manchester City Southampton FC . Ederson Alex McCarthy Kyle Walker Ryan Bertrand Ruben Santos Jan Bednarek Aymeric Laporte Jannik Vestergaard 81′ 81′ Ołeksandr Zinczenko Mohamed Salisu Abdul Karim 15′, 59′ 15′, 59′ 72′ 72′ Kevin De Bruyne 25′ (k.) 25′ (k.) James Ward-Prowse 45′ 45′ Ilkay Guendogan Nathan Redmond 82′ 82′ . Fernandinho 46′ 46′ Moussa Djenepo 40′, 55′ 40′, 55′ 61′ 61′ Riyad Mahrez 63′ 63′ Jack Stephens Bernardo Silva 72′ 72′ Stuart Armstrong Philip Foden 56′ 56′ Che Adams REZERWOWI Zack Steffen Fraser Forster Joao Cancelo Kayne Ramsey 81′ 81′ Benjamin Mendy Kyle Walker-Peters John Stones 63′ 63′ Ibrahima Diallo Rodrigo Hernández Cascante Will Ferry 72′ 72′ Sergio Aguero 46′ 46′ Nathan Tella Gabriel Jesus 72′ 72′ Caleb Watts Raheem Sterling Takumi Minamino 61′ 61′ Ferran Torres García Dan Nlundulu

STATYSTYKI Manchester City Southampton FC 5 2 Posiadanie piłki 58,3% 41,7% Strzały 21 11 Strzały na bramkę 15 8 Rzuty rożne 5 5 Faule 6 4 Spalone 1 4

