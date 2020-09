Piłkarze Manchesteru City Riyad Mahrez i Aymeric Laporte mają pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 - poinformował klub.

"Obaj zawodnicy przebywają obecnie na kwarantannie zgodnie z protokołem Premier League i rządu Wielkiej Brytanii. Chorobę przechodzą bezobjawowo.

Wszyscy w klubie życzą Riyadowi i Aymericowi szybkiego powrotu do zdrowia przed powrotem do treningów i nowego sezonu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej "The Citizens".

Nowy sezon Premier League rozpoczyna się 12 września. Podopieczni Pepa Guardioli zmagania zaczną tydzień później od wyjazdowego starcia z Wolverhampton. Piłkarze Manchesteru City dostali więcej czasu na regenerację po turnieju Ligi Mistrzów w Lizbonie.





