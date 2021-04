W ostatnich dniach na łamach brytyjskich mediów sporo miejsca zajęły rozważania na temat tego, kto latem zostanie nowym napastnikiem Manchesteru City. Okazuje się jednak, że "The Citiznes" nie kupią przed nowym sezonem żadnego snajpera, a powód jest prozaiczny. Angielskiego giganta po prostu nie stać na taki transfer.

Giełdę nazwisk uruchomił komunikat, w którym Manchester City potwierdził, że wraz z zakończeniem sezonu z klubem pożegna się Sergio Aguero .

W związku z odejściem argentyńskiego gwiazdora działacze "Obywateli" mieli zagiąć parol na: Harry'ego Kane'a, Romelu Lukaku oraz Erlinga Haalanda. Zwłaszcza ewentualny snajper młodego Norwega wzbudzał sporą ekscytację. W grę wchodziły bowiem gigantyczne pieniądze ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Manchester City nie będzie walczył o transfer Haalanda?

Skoro już o gotówce mowa, to ona - a raczej jej brak - może zablokować działania Manchesteru City na rynku transferowym. Trener angielskiej ekipy Pep Guardiola przyznał bowiem wprost, że klub nie może sobie pozwolić na zakup gwiazdy do linii ataku.

- Przy takich cenach nie kupimy żadnego napastnika. To niemożliwe. Nie możemy sobie na to pozwolić. Wszystkie kluby mają problemy finansowe. My nie jesteśmy wyjątkiem. Mamy Gabriela Jesusa i Fernana Torresa, którzy świetnie radzą sobie na tej pozycji. W szkółce są także młodzi piłkarze. Wiele razy graliśmy w ustawieniu z "fałszywym napastnikiem". Nie wiem więc, co się wydarzy. Może kupimy napastnika na następny sezon, a może nie. Na dzisiaj jednak większa jest szansa na to, że nikogo nie sprowadzimy - przyznał hiszpański szkoleniowiec. Pytanie brzmi, czy nie jest to tylko "zasłona dymna".

