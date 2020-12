W meczu 15. kolejki Premier League Manchester City podejmuje Newcastle United. Śledź spotkanie na żywo z Interią!

15. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-26 21:00 | Stadion: Etihad Stadium | Arbiter: Andre Marriner Manchester City Newcastle United 1 0 DO PRZERWY - İ. Gündoğan 14'

Drużyna Pepa Guardioli jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Zajmuje dziewiąte miejsce, ale rozegrała dopiero 13 meczów. Zgromadziła w nich 23 punkty.



Newcastle ma pięć "oczek" mniej. Znajduje się na 12. pozycji.



City od początku atakowało. W szóstej minucie Fabian Schaer przerwał dośrodkowanie Raheema Sterlinga. Piłkarz Newcastle ryzykował strzelenie samobójczego gola, ale ostatecznie piłka przeleciała nad bramką.



W 14. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Po ładnej kombinacyjnej akcji i udanym dryblingu Sterling podał do Ilkaya Guendogana, który z łatwością trafił do siatki.



"The Citizens" podtrzymali dobrą passę w meczach domowych. Jak na razie w każdym domowym meczu w tym sezonie zdobywali bramkę.



Kilka minut później Kevin De Bruyne dośrodkował, ale wyszedł mu groźny strzał. Jednak poradził sobie z nim Karl Darlow, odbijając piłkę.



W kolejnej akcji, na indywidualny rajd zdecydował się Ferran Torres. Minął obrońcę i uderzył z 16. metrów. Strzał był jednak zbyt lekki, by pokonać Darlowa, który złapał piłkę.



W 35. minucie De Bruyne miał świetną sytuację na podwyższenie wyniku. Wychodził sam na sam, nie był atakowany, a mimo to przegrał pojedynek z bramkarzem.



Manchester City - Newcastle United 1-0 - trwa I połowa

Bramka: 1-0 Guendogan (14.)



1 0 Manchester City Newcastle United Moraes Stones Aké Dias Cancelo Gündoğan De Bruyne Rodri Sterling Torres Silva Darlow Yedlin Fernández Clark Ritchie Schär Hayden Murphy Almirón Rejala Longstaff Joelinton SKŁADY Manchester City Newcastle United . Ederson Karl Darlow John Stones DeAndre Yedlin Nathan Aké Federico Fernandez Ruben Santos Ciaran Clark Joao Cancelo Matt Ritchie 14′ 14′ Ilkay Guendogan Fabian Schaer Kevin De Bruyne Isaac Hayden 34′ 34′ Rodrigo Hernández Cascante Jacob Murphy Raheem Sterling Miguel Ángel Almirón Rejala Ferran Torres García Matthew Longstaff Bernardo Silva Joelinton Cassio Apolinário de Lira REZERWOWI Zack Steffen Mark Gillespie Aymeric Laporte Emil Krafth Benjamin Mendy Jamal Lewis . Fernandinho Javier Manquillo Gaitán Philip Foden Elliott Anderson Cole Palmer Sean Longstaff Ołeksandr Zinczenko Andy Carroll Sergio Aguero Dwight Gayle Riyad Mahrez Callum Wilson

STATYSTYKI Manchester City Newcastle United 1 0 Posiadanie piłki 74,2% 25,8% Faule 3 3