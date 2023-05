Manchester City mistrzem Anglii. Wpadka rywala dała tytuł "Obywatelom"

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że to Arsenal jest głównym pretendentem do sięgnięcia po mistrzostwo Anglii. Kolejne wpadki "Kanonierów" i świetna postawa Manchesteru City sprawiły jednak, że na czele Premier League doszło do przetasowań, a podopieczni Pepa Guardioli przypieczętowali tytuł w sobotni wieczór.